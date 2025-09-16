Apertura in segno meno per le Borse europee, a Piazza Affari male il settore bancario

(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei
.
A Piazza Affari male il settore bancario
influenzato dalle indiscrezioni di Bloomberg che ha riportato che il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti
, sta lavorando
a un piano per recuperare 1,5 miliardi
di euro dagli istituti di credito nel 2027, attraverso un posticipo delle detrazioni fiscali. Secondo l'agenzia di stampa, il Mef starebbero valutando la possibilità di rinnovare la misura per altri 12 mesi, portando il totale dei contributi a 3 miliardi di euro
nell'arco di due anni. Intanto oggi è stata riaperta l'opas volontaria totalitaria su Mediobanca
.
Segno negativo anche per Tim
dopo le dimissioni del Consigliere indipendente Domitilla Benigni
dagli incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo e, conseguentemente, del Comitato Nomine e Remunerazione e del Comitato Sostenibilità. Corre Ferrari
dopo avvio della copertura del titolo da parte di Berenberg.
Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA
, che sale a quota 1,18. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,33%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,34%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,46%. Tra i mercati del Vecchio Continente
contrazione moderata per Francoforte
, che soffre un calo dello 0,48%, sottotono Londra
che mostra una limatura dello 0,27%, e deludente Parigi
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,49%, interrompendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata l'8 di questo mese; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share
, che scambia sotto i livelli della vigilia a 45.470 punti.
Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(+0,06%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato il FTSE Italia Star
(+0,14%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, denaro su Ferrari
, che registra un rialzo del 2,34%.
Piccoli passi in avanti per Buzzi
, che segna un incremento marginale dello 0,95%.
Giornata moderatamente positiva per Stellantis
, che sale di un frazionale +0,8%.
Seduta senza slancio per Brunello Cucinelli
, che riflette un moderato aumento dello 0,58%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca MPS
, che ottiene -1,63%.
Fiacca Intesa Sanpaolo
, che mostra un piccolo decremento dell'1,48%.
Discesa modesta per Telecom Italia
, che cede un piccolo -1,39%.
Pensosa Unipol
, con un calo frazionale dell'1,35%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Technoprobe
(+5,35%), Ferragamo
(+4,04%), Sesa
(+2,31%) e Sanlorenzo
(+2,26%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su NewPrinces
, che continua la seduta con -1,66%.
Tentenna Credem
, con un modesto ribasso dell'1,31%.
Giornata fiacca per Banca Ifis
, che segna un calo dell'1,09%.
Piccola perdita per Webuild
, che scambia con un -1,02%.