Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 20:07
24.282 -0,05%
Dow Jones 20:07
45.795 -0,19%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

Enel, acquistate azioni proprie per oltre 84 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Enel, acquistate azioni proprie per oltre 84 milioni di euro
(Teleborsa) - Enel ha comunicato di aver acquistato, tra l'8 e il 12 settembre 2025, in seguito all'avvio di un programma di buyback, complessivamente 10.801.605 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 7,8050 euro per azione, per un controvalore pari a 84.306.482,969 euro.

Dall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 62.559.147 azioni proprie (pari allo 0,6153% circa del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 490.719.348,047 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 12 settembre complessivamente 73.644.389 azioni proprie, pari allo 0,7244% circa del capitale sociale.

A Piazza Affari, performance infelice per il Gruppo energetico, che chiude la giornata del 16 settembre con una variazione percentuale negativa dell'1,19% rispetto alla seduta precedente.




Condividi
```