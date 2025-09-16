Enel, acquistate azioni proprie per oltre 84 milioni di euro

Enel

Gruppo energetico

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra l'8 e il 12 settembre 2025, in seguito all'avvio di un programma di buyback, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 7,8050 euro per azione, per unpari aDall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 62.559.147 azioni proprie (pari allo 0,6153% circa del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 490.719.348,047 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 12 settembre complessivamente 73.644.389 azioni proprie, pari allo 0,7244% circa del capitale sociale.A Piazza Affari, performance infelice per il, che chiude la giornata del 16 settembre con una variazione percentuale negativa dell'1,19% rispetto alla seduta precedente.