Enel, acquistate azioni proprie per oltre 84 milioni di euro

(Teleborsa) - Enel
ha comunicato di aver acquistato
, tra l'8 e il 12 settembre 2025, in seguito all'avvio di un programma di buyback, complessivamente 10.801.605 azioni proprie
, al prezzo medio ponderato di 7,8050 euro per azione, per un controvalore
pari a 84.306.482,969 euro
.
Dall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 62.559.147 azioni proprie (pari allo 0,6153% circa del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 490.719.348,047 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 12 settembre complessivamente 73.644.389 azioni proprie, pari allo 0,7244% circa del capitale sociale.
A Piazza Affari, performance infelice per il Gruppo energetico
, che chiude la giornata del 16 settembre con una variazione percentuale negativa dell'1,19% rispetto alla seduta precedente.