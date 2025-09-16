Gruppo Chiesi, ricavi in crescita a doppia cifra nel primo semestre e rafforzati investimenti in R&S

(Teleborsa) - Nei primi sei mesi del 2025 idelhanno raggiunto, con una(+13,2% a tassi di cambio costanti) rispetto al primo semestre 2024, e il, riflettendo una forte crescita delle vendite e una gestione disciplinata dei costi.Performance positiva in tutte le business unit e franchise – Air, Care e Rare. In particolare, la crescita è stata trainata dalla, che ha registrato una performance eccezionale con una(+31,4%).Glie icontinuano a ritmo sostenuto, confermando la presenza globale costruita dal Gruppo negli ultimi anni. In particolare, il mercato statunitense, spinto dalla forte performance della business unit Global Rare Diseases, ha registrato una crescita del +26% rispetto al primo semestre 2024, pari a 85 milioni; oggi gli Stati Uniti rappresentano. Il Gruppo ha continuato a espandersi anche nel(+5%), trainato dall’ampliamento del portafoglio della, nonostante l’impatto della concorrenza dei generici.Ladel Gruppo rimane. Nel primo semestre 2025, Chiesi ha investito capitali in innovazione, crescita e resilienza produttiva, creando valore per pazienti e stakeholder, e mantenendo al contempo robustezza patrimoniale.Chiesi ha, pari a 409 milioni equivalenti al 22% dei ricavi, con risorse focalizzate sulla pipeline e su partnership strategiche e acquisizioni finalizzate allo sviluppo di nuove soluzioni nelle tre principali aree di business.Il Gruppo ha investito significativamente per, a beneficio dei pazienti. Gli investimenti del primo semestre – principalmente industriali – ammontano a, interamente finanziati con liquidità generata dalle operazioni. La rigenerazione del sito recentemente acquisito di Nerviano ha rappresentato ildel primo semestre. Il, del valore di, è ora pienamente operativo, a testimonianza dell’impegno di Chiesi nel rafforzare la produzione europea e nel valorizzare il talento scientifico a beneficio dei pazienti di tutto il mondo.Questi investimenti rafforzano ulteriormente l’impegno del Gruppo Chiesi nella, nel trattamento dellee nellagrazie a soluzioni sanitarie sostenibili in linea con la strategia di sostenibilità e il percorso verso il traguardo Net Zero Emissions.Il Gruppo vede l'opportunità diprecedentemente annunciate, pari a una cifra singola media per il 2025, e stima di ottenere unper l'anno corrente. Sebbene sia plausibile il, quali la volatilità valutaria e l'evoluzione delle politiche commerciali, la solidità finanziaria e la solida posizione patrimoniale di Chiesi sostengono la resilienza e il continuo investimento nella crescita a lungo termine.“Il primo semestre 2025 rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso verso la creazione di valore condiviso, in linea con la missione e la visione del Gruppo. La solida crescita dei ricavi, il controllo dei costi e gli investimenti continui in innovazione ci danno la stabilità necessaria per affrontare le sfide e cogliere le opportunità future.”, ha commentato il CEO. "La strategia di crescita sostenibile di lungo periodo del Gruppo Chiesi sta dando risultati. Rilanciamo le previsioni per il 2025 e restiamo fiduciosi riguardo al percorso che ci attende. Il nostro leadership team – oggi rafforzato dall’ingresso del CFO Jean-Marc Bellemin – continua a operare con disciplina. Soprattutto, possiamo contare sulla passione e sulla dedizione delle persone in Chiesi. È il loro impegno a rendermi ottimista rispetto a ciò che possiamo realizzare oggi e in futuro".