Indel B, ricavi e utile adjusted in calo nel primo semestre 2025

(Teleborsa) - Nei primi sei mesi del 2025 ilha registrato, in calo del 2,1% rispetto allo stesso periodo del 2024 (110,4 milioni).Il mercatocontinua a risentire del ciclo negativo che ha colpito sia l'Europa che il Nord America, determinando una flessione del 6,5% e un fatturato complessivo di 65,7 milioni di euro nel primo semestre 2025, rispetto ai 70,3 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2024. In particolare, in Europa il settore ha risentito di una flessione delle vendite registrate dal Gruppo Autoclima nel comparto del condizionamento, mentre in Nord America la contrazione delle vendite è legata al perdurare del ciclo negativo dell’Automotive Truck.Il mercato delsi mantiene stabile, passando da 11,2 milioni di euro nel primo semestre 2024 a 11,3 milioni di euro nel primo semestre 2025, con un incremento dell'1,5%, grazie al buon andamento del settore Marine (+8%).Andamento positivo per il mercato dell’, (+15,2%), che è passato da Euro 8,0 milioni del primo semestre 2024 ad Euro 9,2 milioni del primo semestre 2025, grazie ad una significativa crescita del settore Hotel (+21%), e ad un leggero incremento del settore Cruise (+1%).Anche il mercato delregistra una crescita a due cifre dei ricavi (+27,3%), passando da Euro 4,9 milioni del primo semestre 2024 ad Euro 6,2 milioni del primo semestre 2025, trainato dalla ripartenza del settore del Professional relativo alle commesse sul frigo latte, che registra una crescita del 66%.Positivo anche l’andamento del mercato dei, con un incremento del 2,8% dovuto principalmente al buon andamento delle vendite dei pezzi di ricambio da parte del gruppo Autoclima.L’aumenta di Euro 12,9 milioni passando da Euro 14,3 milioni del primo semestre 2024 aprimo semestre 2025 (+90,0%), con un Ebitda Margin che passa dal 13,0% del primo semestre 2024 al 25,1% del primo semestre 2025. Tale andamento è influenzato dalla realizzazione di un provento non ricorrente relativo alla plusvalenza, pari a Euro 14 milioni, generata dalla rivalutazione al fair value della partecipazione al 50% in Indel Webasto Marine S.r.l., società già detenuta dal Gruppo. La rivalutazione è stata effettuata secondo quanto previsto dall’IFRS 3 in ambito di step-up acquisitions, a seguito dell’acquisizione del rimanente 50% avvenuto in data 13 giugno 2025.L’al netto delle componenti di natura non ricorrente, tra le quali la plusvalenza di cui sopra, è pari arispetto Euro 14,7 milioni nel semestre chiuso al 30 giugno 2024 e con una incidenza sul Totale Ricavi Adjusted del 12,5% (13,3% nel primo semestre 2024).Il Gruppo chiude il semestre con unpari a, rispetto ad Euro 8,0 milioni al 30 giugno 2024 con una incidenza sul Totale Ricavi del 18,8% (7,2% nel primo semestre 2024).Il, al netto delle componenti non ricorrenti, tra le quali ricordiamo la plusvalenza, pari a Euro 14 milioni, generata dalla rivalutazione al fair value della partecipazione al 50% nella Indel Webasto Marine S.r.l., già detenuta dal Gruppo, e rivalutata secondo quanto previsto dall’IFRS 3 in ambito di step-up acquisitions, a seguito dell’acquisizione del rimanente 50% avvenuto in data 13 giugno 2025, è pari arispetto agli Euro 8,3 milioni dello stesso periodo del 2024 con una incidenza sul Totale Ricavi Adjusted del 6,1% (7,5% nel primo semestre2024).Laal 30 giugno 2025 è, rispetto ad un valore negativo di Euro 10,3 milioni al 31 dicembre 2024 e di Euro 16,2 milioni al 30 giugno 2024."Sebbene il secondo semestre del 2025 si prospetti influenzato daa livello internazionale, il Gruppo conferma una", osserva il management. "Le aspettative sono supportate sia da un andamento di mercato in graduale ripresa, sia dalle strategie già avviate per potenziare la presenza nei settori chiave: Automotive, Hospitality e Cooling Appliances".