Indel B, ricavi e utile adjusted in calo nel primo semestre 2025

(Teleborsa) - Nei primi sei mesi del 2025 il Gruppo Indel B
ha registrato ricavi delle vendite pari a 108,1 milioni di euro
, in calo del 2,1% rispetto allo stesso periodo del 2024 (110,4 milioni).
Il mercato Automotive
continua a risentire del ciclo negativo che ha colpito sia l'Europa che il Nord America, determinando una flessione del 6,5% e un fatturato complessivo di 65,7 milioni di euro nel primo semestre 2025, rispetto ai 70,3 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2024. In particolare, in Europa il settore ha risentito di una flessione delle vendite registrate dal Gruppo Autoclima nel comparto del condizionamento, mentre in Nord America la contrazione delle vendite è legata al perdurare del ciclo negativo dell’Automotive Truck.
Il mercato del Leisure
si mantiene stabile, passando da 11,2 milioni di euro nel primo semestre 2024 a 11,3 milioni di euro nel primo semestre 2025, con un incremento dell'1,5%, grazie al buon andamento del settore Marine (+8%).
Andamento positivo per il mercato dell’Hospitality
, (+15,2%), che è passato da Euro 8,0 milioni del primo semestre 2024 ad Euro 9,2 milioni del primo semestre 2025, grazie ad una significativa crescita del settore Hotel (+21%), e ad un leggero incremento del settore Cruise (+1%).
Anche il mercato del Cooling Appliances
registra una crescita a due cifre dei ricavi (+27,3%), passando da Euro 4,9 milioni del primo semestre 2024 ad Euro 6,2 milioni del primo semestre 2025, trainato dalla ripartenza del settore del Professional relativo alle commesse sul frigo latte, che registra una crescita del 66%.
Positivo anche l’andamento del mercato dei Component & Spare parts
, con un incremento del 2,8% dovuto principalmente al buon andamento delle vendite dei pezzi di ricambio da parte del gruppo Autoclima.
L’EBITDA
aumenta di Euro 12,9 milioni passando da Euro 14,3 milioni del primo semestre 2024 a Euro 27,2 milioni
primo semestre 2025 (+90,0%), con un Ebitda Margin che passa dal 13,0% del primo semestre 2024 al 25,1% del primo semestre 2025. Tale andamento è influenzato dalla realizzazione di un provento non ricorrente relativo alla plusvalenza, pari a Euro 14 milioni, generata dalla rivalutazione al fair value della partecipazione al 50% in Indel Webasto Marine S.r.l., società già detenuta dal Gruppo. La rivalutazione è stata effettuata secondo quanto previsto dall’IFRS 3 in ambito di step-up acquisitions, a seguito dell’acquisizione del rimanente 50% avvenuto in data 13 giugno 2025.
L’EBITDA Adjusted
al netto delle componenti di natura non ricorrente, tra le quali la plusvalenza di cui sopra, è pari a Euro 13,5 milioni (-8,0%)
rispetto Euro 14,7 milioni nel semestre chiuso al 30 giugno 2024 e con una incidenza sul Totale Ricavi Adjusted del 12,5% (13,3% nel primo semestre 2024).
Il Gruppo chiude il semestre con un Risultato netto
pari a Euro 20,4 milioni, in aumento del 154,7%
, rispetto ad Euro 8,0 milioni al 30 giugno 2024 con una incidenza sul Totale Ricavi del 18,8% (7,2% nel primo semestre 2024).
Il Risultato dell’esercizio Adjusted
, al netto delle componenti non ricorrenti, tra le quali ricordiamo la plusvalenza, pari a Euro 14 milioni, generata dalla rivalutazione al fair value della partecipazione al 50% nella Indel Webasto Marine S.r.l., già detenuta dal Gruppo, e rivalutata secondo quanto previsto dall’IFRS 3 in ambito di step-up acquisitions, a seguito dell’acquisizione del rimanente 50% avvenuto in data 13 giugno 2025, è pari a Euro 6,6 milioni nel semestre chiuso al 30 giugno 2025 in calo del 20,2%
rispetto agli Euro 8,3 milioni dello stesso periodo del 2024 con una incidenza sul Totale Ricavi Adjusted del 6,1% (7,5% nel primo semestre
2024).
La Posizione Finanziaria Netta
al 30 giugno 2025 è negativa per Euro 28,0 milioni
, rispetto ad un valore negativo di Euro 10,3 milioni al 31 dicembre 2024 e di Euro 16,2 milioni al 30 giugno 2024.
"Sebbene il secondo semestre del 2025 si prospetti influenzato da incertezze e dinamiche complesse
a livello internazionale, il Gruppo conferma una visione positiva nel medio-lungo periodo
", osserva il management. "Le aspettative sono supportate sia da un andamento di mercato in graduale ripresa, sia dalle strategie già avviate per potenziare la presenza nei settori chiave: Automotive, Hospitality e Cooling Appliances".