Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 21:09
24.297 +0,01%
Dow Jones 21:09
45.768 -0,25%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

Intesa Sanpaolo, concluso il programma di buyback per l'assegnazione gratuita ai dipendenti

Azioni proprie, Finanza
Intesa Sanpaolo, concluso il programma di buyback per l'assegnazione gratuita ai dipendenti
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha reso noto che ieri, 15 settembre, ha concluso il programma di acquisto di azioni proprie ordinarie avviato l'8 settembre 2025 e reso noto al mercato il 3 settembre, a servizio di piani di assegnazione gratuita di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo ai dipendenti e Consulenti Finanziari del Gruppo.

Gli acquisti sono stati effettuati nei termini autorizzati dall'Assemblea di Intesa Sanpaolo del 29 aprile 2025. Anche le società controllate hanno concluso i programmi di acquisto di azioni proprie.

Nei sei giorni di esecuzione del programma, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha complessivamente acquistato 23.800.000 azioni proprie pari allo 0,13% del capitale sociale della Capogruppo, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 5,4349 euro, per un controvalore totale di 129.350.330,52 euro; la sola Capogruppo ha acquistato 16.545.236 azioni a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 5,4347 euro, per un controvalore di 89.918.725,76 euro.

Dal 17 settembre riprenderanno gli acquisti di azioni proprie per il programma di buyback avviato il 2 giugno 2025.


Condividi
```