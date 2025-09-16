Intesa Sanpaolo, concluso il programma di buyback per l'assegnazione gratuita ai dipendenti

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha reso noto che ieri, 15 settembre, ha concluso il programma di acquisto di azioni proprie
ordinarie avviato l'8 settembre 2025 e reso noto al mercato il 3 settembre
, a servizio di piani di assegnazione gratuita di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo ai dipendenti e Consulenti Finanziari del Gruppo.
Gli acquisti sono stati effettuati nei termini autorizzati dall'Assemblea di Intesa Sanpaolo del 29 aprile 2025. Anche le società controllate hanno concluso i programmi di acquisto di azioni proprie.
Nei sei giorni di esecuzione del programma, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha complessivamente acquistato 23.800.000 azioni proprie pari allo 0,13% del capitale sociale della Capogruppo, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 5,4349 euro, per un controvalore totale di 129.350.330,52 euro; la sola Capogruppo ha acquistato 16.545.236 azioni a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 5,4347 euro, per un controvalore di 89.918.725,76 euro.
Dal 17 settembre riprenderanno gli acquisti di azioni proprie per il programma di buyback avviato il 2 giugno 2025.