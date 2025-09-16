Milano 13:29
L'amministrazione Trump ordina a Delta di sciogliere la joint venture con Aeromexico

Finanza, Trasporti
(Teleborsa) - L'amministrazione Trump ordina a Delta e Aeromexico di porre fine alla joint venture entro il 1° gennaio. L'accordo di collaborazione tra le due compagnie aeree consente loro di coordinare le decisioni in materia di programmazione, prezzi e capacità dei voli tra Stati Uniti e Messico.

In un documento depositato lunedì sera, il Dipartimento dei Trasporti ha affermato: "Questa azione è necessaria a causa dei continui effetti anticoncorrenziali nei mercati tra Stati Uniti e Città del Messico, che offrono un vantaggio sleale a Delta e Aeromexico in quanto due concorrenti predominanti e creano un danno reale e potenziale inaccettabile per le parti interessate, compresi i consumatori".

Commentando la notizia, Delta ha espresso delusione e affermato che "causerà un danno significativo ai posti di lavoro, alle comunità e ai consumatori statunitensi che viaggiano tra gli Stati Uniti e il Messico". La compagnia aerea ha aggiunto che sta esaminando l'ordinanza e "considerando i prossimi passi" da fare.

In una dichiarazione simile, Aeromexico ha affermato che la decisione ignora i benefici della joint venture per i consumatori e il turismo.

Delta ha fatto sapere che i suoi voli continueranno a funzionare normalmente e Aeromexico ha detto che le due compagnie aeree continueranno a offrire voli sulle rispettive compagnie aeree e che il loro programma frequent flyer continuerà.

Delta manterrà inoltre la sua partecipazione del 20% in Aeromexico.
