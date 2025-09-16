Milano 17:35
Moderate perdite a Wall Street alla vigilia del taglio tassi della Fed

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,22%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l'S&P-500, che continua la giornata a 6.607 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (-0,11%); con analoga direzione, senza direzione l'S&P 100 (+0,01%).

Gli investitori si mostrano cauti in vista dell'atteso taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve domani, anche se gli indici hanno toccato nuovi massimi storici nei giorni scorsi.

Sul fronte macroeconomico, le vendite al dettaglio statunitensi sono aumentate più del previsto ad agosto, secondo i dati del Dipartimento del Commercio.

Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+1,79%) e beni di consumo secondari (+0,84%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori utilities (-0,95%), materiali (-0,50%) e beni industriali (-0,46%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Amazon (+1,70%), Chevron (+1,46%), Apple (+0,95%) e McDonald's (+0,63%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su United Health, che continua la seduta con -1,44%. Pensosa Nvidia, con un calo frazionale dell'1,44%. Tentenna Travelers Company, con un modesto ribasso dell'1,38%. Giornata fiacca per 3M, che segna un calo dell'1,17%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Diamondback Energy (+3,98%), Tesla Motors (+2,30%), Qualcomm (+1,89%) e Monster Beverage (+1,83%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Warner Bros Discovery, che ottiene -9,00% (TD Cowen ha abbassato il rating della società di media a Hold da Buy). Si concentrano le vendite su Booking Holdings, che soffre un calo del 2,19%. Vendite su Datadog, che registra un ribasso del 2,13%. Seduta negativa per Copart, che mostra una perdita del 2,06%.
