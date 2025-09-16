Moderate perdite a Wall Street alla vigilia del taglio tassi della Fed

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street
, con il Dow Jones
che sta lasciando sul parterre lo 0,22%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l'S&P-500
, che continua la giornata a 6.607 punti. Sulla parità il Nasdaq 100
(-0,11%); con analoga direzione, senza direzione l'S&P 100
(+0,01%).
Gli investitori si mostrano cauti in vista dell'atteso taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve domani
, anche se gli indici hanno toccato nuovi massimi storici nei giorni scorsi.
Sul fronte macroeconomico, le vendite al dettaglio
statunitensi sono aumentate
più del previsto ad agosto, secondo i dati del Dipartimento del Commercio.
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia
(+1,79%) e beni di consumo secondari
(+0,84%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori utilities
(-0,95%), materiali
(-0,50%) e beni industriali
(-0,46%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Amazon
(+1,70%), Chevron
(+1,46%), Apple
(+0,95%) e McDonald's
(+0,63%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su United Health
, che continua la seduta con -1,44%. Pensosa Nvidia
, con un calo frazionale dell'1,44%. Tentenna Travelers Company
, con un modesto ribasso dell'1,38%. Giornata fiacca per 3M
, che segna un calo dell'1,17%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Diamondback Energy
(+3,98%), Tesla Motors
(+2,30%), Qualcomm
(+1,89%) e Monster Beverage
(+1,83%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Warner Bros Discovery
, che ottiene -9,00% (TD Cowen ha abbassato il rating della società di media a Hold da Buy). Si concentrano le vendite su Booking Holdings
, che soffre un calo del 2,19%. Vendite su Datadog
, che registra un ribasso del 2,13%. Seduta negativa per Copart
, che mostra una perdita del 2,06%.