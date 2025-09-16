Nestlé, Pablo Isla nuovo presidente dal 1° ottobre dopo dimissioni di Paul Bulcke

(Teleborsa) - Il board di Nestlé
, colosso svizzero del settore alimentare, ha ufficializzato che Pablo Isla assumerà la carica di presidente a partire dal 1° ottobre
, in seguito alla decisione di Paul Bulcke di dimettersi prima del previsto. Il cambio al vertice era stato annunciato lo scorso giugno
.
"Ho piena fiducia nella nuova leadership di Nestlé e credo fermamente che questa grande azienda sia ben posizionata per il futuro - ha detto Bulcke - Questo è il momento giusto per farmi da parte e accelerare la transizione pianificata
, consentendo a Pablo e Philipp di portare avanti la strategia di Nestlé e guidare l'azienda con una nuova prospettiva. Auguro a tutta la famiglia Nestlé ogni successo per il futuro".
"A nome del board, desidero esprimere la nostra più sentita gratitudine a Paul per la sua leadership e la sua incrollabile dedizione a Nestlé - ha commentato Isla, attuale vicepresidente - La saggezza e l'impegno di Paul hanno plasmato l'azienda e gettato le basi per il nostro prossimo capitolo. In riconoscimento del suo servizio di lunga data e dedizione, abbiamo nominato Paul presidente onorario
".Dick Boer
è stato nominato Lead Independent Director e Vicepresidente
del board a partire dal 1° ottobre. Inoltre, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch è stata nominata Vicepresidente.