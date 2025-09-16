RES, aumentano i ricavi ma calano i margini nel primo semestre

RES

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, ha comunicato che ilal 30 giugno 2025 è pari a 16,3 milioni di euro, in aumento del 7,8% rispetto al 30 giugno 2024. L'aumento è riconducibile principalmente ad un aumento dei ricavi caratteristici relativi all'attività di trattamento dei rifiuti presso gli impianti della società (+5,5%).L'si assesta a 5,1 milioni di euro (nel primo semestre 2024 a 5,2 milioni, -2,4%) con undel 31,3% (34,6% nel primo semestre 2024). Pur registrando una crescita nella performance dei ricavi rispetto al primo semestre 2024, la minore marginalità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è legata ad un aumento dei costi operativi, in particolare dei costi per acquisto di materie prime, dei costi per servizi - inclusi i costi di smaltimento presso terzi di CSS e percolato – e dei costi del personale che hanno più che assorbito la crescita dei ricavi. L'pari a 1,8 milioni di euro (2,8 milioni al 30 giugno 2024, - 35,7%)La(debito) è pari a 11,4 milioni di euro, in aumento di 2 milioni rispetto al 31 dicembre 2024 per effetto degli investimenti sui nuovi impianti e dell'aumento del capitale circolante commerciale, frutto dell'aumento delle rimanenze e dei crediti commerciali e della contemporanea diminuzione dei debiti commerciali rispetto alla chiusura dell'anno."Pur in un contesto macroeconomico incerto e di settore industriale estremamente sfidante sia a livello nazionale che europeo, i risultati di Gruppo del primo semestre 2025 danno continuità e consolidano la performance già fatta registrare nel 2024 a conferma della solidità delle scelte strategiche poste in essere negli ultimi anni - ha detto l'- Nel corso dell'anno abbiamo continuato ad investire in risorse umane e in attività di ricerca e sviluppo finalizzate a trovare soluzioni sempre più innovative per i nostri processi aziendali interni e per l'individuazione di nuovi materiali e soluzioni per settori industriali ad alto valore aggiunto. La società sta continuando a investire sulla propria struttura per essere protagonista non solo nel presente ma anche e soprattutto per essere pronta per le sfide future che ci attendono".