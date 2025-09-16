Solidworld, la controllata Bio3DModel ottiene certificazione internazionale ISO 13485

SolidWorld

(Teleborsa) -, società controllata da, gruppo tecnologico italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha ottenuto la, lo standard di riferimento per i sistemi di gestione della qualità dei dispositivi medici. "Il riconoscimento attesta l’affidabilità dell’azienda e ribadisce la centralità della sicurezza del paziente nonché dell’utilizzatore, confermando l’impegno costante di Bio3DModel nel garantire i più alti livelli di conformità e qualità nel settore sanitario", sottolinea il gruppo in una nota.Il riconoscimento certifica che Bio3DModel ha adottato unconforme alla normativa ISO 13485. Le procedure, la documentazione e le attività operative implementate sono state sviluppate per assicurare solidità, tracciabilità e affidabilità in ogni fase della progettazione e realizzazione dei dispositivi medici. Il riconoscimento - sottolinea SolidWorld - apre la strada alla partecipazione aa livello nazionale."Siamo orgogliosi di aver ottenuto la certificazione ISO 13485, un riconoscimento che attesta la solidità del nostro percorso e la serietà del nostro impegno verso la qualità e la sicurezza del paziente e dell’utilizzatore - ha commentato, CEO di SolidWorld Group -. Al momento possiamo dire di essere una delle poche se non l’unica società del settore biomedicale ad essere certificata e per noi rappresenta non solo un traguardo, ma anche una tappa strategica che valorizza le competenze maturate da anni di lavoro del nostro team di professionisti di altissimo profilo. Con la loro esperienza e dedizione stiamo portando la stampa 3D applicata alla salute a livelli di innovazione che rendono il futuro sempre più vicino. Grazie a questo risultato, Bio3DModel e l’intero SolidWorld Group rafforzano ulteriormente la propria posizione nel settore medicale, confermando la volontà di unire tecnologia avanzata e attenzione costante al benessere delle persone".