Websolute, ricavi piatti e margini in calo nel primo semestre

Websolute

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce, ha chiuso ilconpari a 11 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il dato al 30 giugno 2024 (11,1 milioni di euro).L'EBITDA si attesta a 1,2 milioni di euro, corrispondente a un EBITDA margin del 10,4%, in diminuzione del 39,5% rispetto a 2 milioni di euro (EBITDA margin del 17,2%) al 30 giugno 2024. L'è pari a 1,6 milioni di euro (EBITDA margin del 13,7% sul valore della produzione e del 15,5% sui ricavi di vendita produttivi), in diminuzione del 13,9% rispetto a 1,9 milioni di euro al 30 giugno 2024 (EBITDA margin del 15,9% sul valore della produzione e del 18,2% sui ricavi di vendita produttivi).Ilsi attesta a -121 mila euro, rispetto a 409 mila euro al 30 giugno 2024, dopo imposte per 174 migliaia di euro (361 migliaia di euro al 30 giugno 2024). Il Risultato Netto adjusted è pari a 261 mila euro, +4% rispetto a 251 mila euro al 30 giugno 2024.L'è pari a 4,8 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto a 5,7 milioni di euro al 31 dicembre 2024."I risultati del primo semestre 2025, pur in un contesto economico ancora instabile,e la capacità reattiva del Gruppo di adattarsi rapidamente ai profondi cambiamenti del mercato - ha commentato l'- La crescita dei ricavi "produttivi" di marginalità e il buon livello dell'EBITDA adjusted evidenziano una struttura operativa in grado di mantenere livelli soddisfacenti di efficienza e profittabilità, anche a fronte di un mercato non particolarmente dinamico sul fronte della domanda"."Il calo dell'indebitamento finanziario netto è un segnale importante della nostra disciplina nella gestione della cassa e della sostenibilità delle nostre scelte di sviluppo - ha aggiunto - Stiamo continuando a investire in modo mirato sull'innovazione, con particolare attenzione alle tecnologie legate all'intelligenza artificiale generativa, che riteniamo strategiche ed evolutive del nostro modello di business per potenziare il nostro posizionamento sul mercato e supportare la crescita di valore futura., consapevoli delle incertezze ancora presenti ma fiduciosi nella capacità del Gruppo di creare valore nel medio-lungo periodo".L'andamento delal 30 giugno 2025 evidenzia un differenziale di valore di portafoglio ordini da fatturare, comparato con il backlog ordini residuo alla stessa data dell'anno precedente pari a circa il +4,2% che consente di prevedere una pianificazione con una copertura produttiva standard per la struttura operations di circa 4,1 mesi. Prosegue la valutazione, di potenziali operazioni strategiche per lo sviluppo del core business.