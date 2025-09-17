Milano 12:38
42.115 -0,92%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 12:38
9.216 +0,22%
Francoforte 12:38
23.355 +0,11%

Arterra Bioscience, Smart Capital detiene il 5,0% del capitale sociale

Finanza
Arterra Bioscience, Smart Capital detiene il 5,0% del capitale sociale
(Teleborsa) - Arterra Bioscience ha ricevuto, in data 16 settembre 2025, comunicazione da parte di Smart Capital circa il superamento della soglia rilevante del 5% del capitale sociale della Società, intervenuto in data 15 settembre 2025.

In dettaglio, Smart Capital ha dichiarato di detenere 333.000 azioni ordinarie della Società, pari al 5,00% del relativo capitale sociale, con diritto di voto.

Sulla base delle comunicazioni pervenute e delle informazioni ad oggi a disposizione della Società, gli azionisti che detengono una partecipazione almeno pari o superiore al 5% (c.d. “azionisti significativi”) nella Società risultano essere i seguenti: Maria Gabriella Colucci al 27,90%, Alberto Previtali al 15,20%, Intercos al 8,65%, Smart Capital al 5,00%. Il restante 43,25% è in mano al Mercato.
Condividi
```