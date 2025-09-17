Arterra Bioscience, Smart Capital detiene il 5,0% del capitale sociale

Arterra Bioscience

Smart Capital

(Teleborsa) -ha ricevuto, in data 16 settembre 2025, comunicazione da parte dicirca il superamento della soglia rilevante del 5% del capitale sociale della Società, intervenuto in data 15 settembre 2025.In dettaglio, Smart Capital ha dichiarato di deteneredella Società, pari al, con diritto di voto.Sulla base delle comunicazioni pervenute e delle informazioni ad oggi a disposizione della Società, gli azionisti che detengono una partecipazione almeno pari o superiore al 5% (c.d. “azionisti significativi”) nella Società risultano essere i seguenti: Maria Gabriella Colucci al 27,90%, Alberto Previtali al 15,20%, Intercos al 8,65%, Smart Capital al 5,00%. Il restante 43,25% è in mano al Mercato.