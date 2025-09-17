Milano
Mercoledì 17 Settembre 2025, ore 09.00
Bilancia commerciale Giappone in agosto
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
17 settembre 2025 - 07.00
Giappone,
Bilancia commerciale in agosto pari a -242,5 Mld ¥
, in calo rispetto al precedente -118,4 Mld ¥ (la previsione era -513,6 Mld ¥).
Argomenti trattati
Giappone
(55)
