Forvia diversifica base di investitori con bond in dollari da 500 milioni

Finanza
(Teleborsa) - Forvia, il produttore europeo di componenti per auto nato dall'acquisizione da parte di Faurecia della rivale tedesca Hella, ha quotato 500 milioni di dollari di obbligazioni senior con tasso del 6,750% e scadenza nel 2033. Questa transazione rappresenta la seconda emissione obbligazionaria in dollari statunitensi da parte di Forvia e segue l'emissione inaugurale di obbligazioni per un importo complessivo di 500 milioni di USD del 27 marzo 2025.

Forvia intende utilizzare i proventi delle obbligazioni per rimborsare le passività finanziarie a lungo termine esistenti, al fine di estendere la scadenza del proprio debito. Questa transazione, che ha registrato una richiesta significativamente superiore a quella richiesta, rientra nell'ambito della continua diversificazione delle fonti di finanziamento e ha ampliato significativamente la sua base di investitori istituzionali statunitensi.

Sarà presentata domanda di quotazione delle obbligazioni sul listino ufficiale di Euronext Dublin (Global Exchange Market).
