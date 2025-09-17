FS, Donnarumma: "Focus su investimenti Piano. Acquisizioni possibili"

(Teleborsa) - L’Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane, Stefano Donnarumma
, conferma una strategia focalizzata sull'esecuzione degli investimenti
previsti dal piano strategico 2025-2029 e sulle attività core, garantendo la solidità ed efficacia delle operazioni, evitando una nazionalizzazione o una quotazione in Borsa. E' quanto emerso in una intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore.
Il piano strategico targato Donnarumma prevede investimenti per 100 miliardi di euro nei prossimi cinque anni
, di cui oltre 50 miliardi di euro saranno impiegati nel prossimo decennio per potenziare la qualità del servizio. Entro il 2029, il Gruppo prevede di raggiungere ricavi pari a 20 miliardi di euro, un Ebitda superiore a 3,5 miliardi e un risultato netto superiore a 500 milioni. Per la rete Anas sono stati pianificati investimenti per 40 miliardi di euro, di cui 25 miliardi destinati a nuove opere di rilevanza nazionale e altri 15 miliardi al miglioramento della qualità dei servizi esistenti.
Donnarumma ha confermato anche possibili acquisizioni
, mentre si fanno nomi come Mermec, Firema e Pizzarotti, ma ha precisato "siamo ancora in fase esplorativa"
. "La nostra intenzione è quella di rafforzare il Gruppo
dal punto di vista della messa in sicurezza dell'execution
. - ha spiegato - Noi ci occupiamo di mettere in sicurezza le FS, non operiamo salvataggi di Stato. Non vogliamo allargare i nostri interessi commerciali né vendere nuovi servizi o prodotti".E' in corso di valutazione invece il porogetto Alta Velocità
, che prevede la creazione di una newco
in cui conferire le tratte in uso esclusivo dell’Alta Velocità e alcune tratte miste, il cui controllo resterebbe alle Ferrovie dello Stato, mentre il modello di finanziamento potrebbe prevedere l’applicazione del metodo RAB
(Regulatory Asset Base) sia a debito che in equity. Non è prevista invece la privatizzazione o la quotazione della società
.