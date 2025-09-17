IEG, Abilmente Roma scalda i motori: Family Lab accende la creatività dei più piccoli

IEG

(Teleborsa) - Un’occasione per diredando il proprio contributo per il sociale: questa è l’edizione capitolina diil Salone delle Idee Creative firmatoche torna in Fiera di Roma dalon oltre 170 espositori e centinaia di tecniche, materiali e laboratori per dare sfogo alla fantasia di tutta la famiglia.Cuore pulsante del nuovo appuntamento d’autunno è iuno spazio progettato per unire generazioni in un’esperienza all'insegna della manualità creativa. In programma tante attività dedicate ai più piccoli, che saranno i protagonisti assoluti tra sfilate di moda riciclata, laboratori di cake design per imparare a decorare biscotti e torte, shooting fotografici gratuiti, trucca bimbi, Body Painting e performance di balloon art.L'iniziativa, a cura dell’associazionein collaborazione con laha anche un risvolto sociale con diversi laboratori solidali finalizzati a sostenere iniziative di arteterapia. Tra le realtà presenti in fiera ci saranno anche Cuore di Maglia e Gomitolo Rosa, promotori di progetti dedicati ai piccoli pazienti delle Terapie Intensive Neonatali e agli ospiti delle RSA.Abilmente - spiega la nota - è il luogo dove le idee diventano progetti grazie a una ricca offerta di materiali e ispirazioni per ogni stile e ogni mondo creativo: dalla carta e colore all’home decor, dai bijoux e gli accessori, fino al ricamo, cucito e filato. E poi centinaia di corsi e workshop esperienziali, tra cui quelli di Abilmente Academy, che propongono lezioni di perfezionamento delle tecniche più disparate: da laboratori di acquerello e ricamo,spiterà anche esposizioni artistiche come HOmaggio a Romero Britto, curata da Associazione Sul filo dell’Arte, dove il crochet e il tricot incontrano la vivacità e la positività dei colori dell’artista brasiliano. Non mancheranno collettivi e associazioni come la Corporazione delle Arti, l’Associazione ETRA, l’Associazione GEA e realtà artigianali come Italia Sprint, che porteranno in fiera manufatti unici, corsi di merletto e cucito, creazioni di gioielleria e dimostrazioni dal vivo.La nuova edizione di Abilmente RomaDopo l’appuntamento capitolino, la manifestazione proseguirà nei due mesi successivi a– dove festeggerà i 20 anni dalla prima edizione –ffrendo a appassionati e maker di tutta Italia l’occasione di incontrarsi e scoprire le nuove tendenze del do it yourself, trasformando la creatività in un’occasione di relazione, formazione e ispirazione.