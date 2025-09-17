Nestlé, se ne va il Presidente Bulcke. Successore Isla in carica dal 1° ottobre

(Teleborsa) -dopo il licenziamento del CEO Laurent Freixe, per una "relazione sentimentale non dichiarata con una sua diretta subordinata". Il Presidente ha rassegnato le dimissioni prima della scadenza del suo mandato nell'aprile 2026,, che assumerà formalmente la presidenza a partire. Dick Boer è stato nominato Lead Independent Director e Vicepresidente dalla stessa data, mentre Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch è stata nominata Vicepresidente.Paul Bulcke, 71 anni, è un veterano alla Nestle, con quasi 50 anni di carriera alle spalle. Il manager è in Nestlé dal 1979, dove ha ricoperto vari ruoli, anche quello di CEO fra il 2008 ed il 2016, ed è Presidente del Board dal 2017.Recentemente,, che gli chiedevano di, che solo un anno prima aveva definito "la persona perfetta" per ricoprire questo ruolo. Nel motivare il licenziamento, Bulke aveva parlato di "una decisione necessaria" in linea con i valori e la governance di Nestlé, ma qualcuno aveva insinuato che volesse proteggere il manager nominato nel 2024 al posto di Mark Schneider.. Il manager è stato CEO di Inditex, la multinazionale spagnola dell'abbigliamento proprietaria della catena Zara, dal 2005 al 2011, e presidente della stessa azienda dal 2011 al 2022. È membro del consiglio di amministrazione di Nestlé dal 2018."Ho piena fiducia nella nuova leadership di Nestlé e credo fermamente che questa grande azienda sia ben posizionata per il futuro", ha affermato, commentando le sue dimissioni. "Questo è il momento giusto per farmi da parte - ha proseguito - e accelerare la transizione pianificata, consentendo a Pablo e Philipp di portare avanti la strategia di Nestlé e guidare l'azienda con una nuova prospettiva".ha sottolineato che "la saggezza e l'impegno di Paul hanno plasmato l'azienda e gettato le basi per il nostro prossimo capitolo". "In riconoscimento del suo servizio di lunga data e dedizione - ha aggiunto - abbiamo nominato Paul Presidente Onorario".