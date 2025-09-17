SACBO partecipa alla settimana europea per la mobilità sostenibile

(Teleborsa) - Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile
, dal 16 al 22 settembre 2025, l’Aeroporto di Milano Bergamo
(primo scalo europeo certificato Bike Friendly) ha partecipato alla giornata di studi "Ali e Pedali: raggiungere l’aeroporto in bicicletta"
che si è svolta martedì 16 settembre presso la Velostazione di Bologna
, su iniziativa di FIAB Italia, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Un’occasione di confronto su come rendere gli aeroporti italiani più accessibili
alle biciclette, con focus su politiche, infrastrutture e azioni concrete per promuovere il “bike to work” e il cicloturismo. Elena Massoletti
, referente SACBO per la ciclabilità all’Aeroporto di Milano Bergamo, ha illustrato i programmi di sviluppo
messi in atto per favorire l’uso della bicicletta, in particolare il completamento dell’anello ciclabile
intorno al perimetro aeroportuale che si integra con il servizio di Bike Room
, e le strategie di promozione della ciclabilità, sia a sostegno del cicloturismo che nei confronti dei dipendenti del Gruppo SACBO e di quanti lavorano nell’ambito dello scalo.
Un processo che ha permesso all’infrastruttura aeroportuale di evolversi diventando una piattaforma di interscambio multimodale
, anche in vista della messa in esercizio del collegamento ferroviario