Milano 16:38
41.994 -1,20%
Nasdaq 16:38
24.180 -0,39%
Dow Jones 16:38
46.023 +0,58%
Londra 16:38
9.221 +0,27%
Francoforte 16:38
23.357 +0,12%

SACBO partecipa alla settimana europea per la mobilità sostenibile

Economia, Sostenibilità, Trasporti
SACBO partecipa alla settimana europea per la mobilità sostenibile
(Teleborsa) - Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, dal 16 al 22 settembre 2025, l’Aeroporto di Milano Bergamo (primo scalo europeo certificato Bike Friendly) ha partecipato alla giornata di studi "Ali e Pedali: raggiungere l’aeroporto in bicicletta" che si è svolta martedì 16 settembre presso la Velostazione di Bologna, su iniziativa di FIAB Italia, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Un’occasione di confronto su come rendere gli aeroporti italiani più accessibili alle biciclette, con focus su politiche, infrastrutture e azioni concrete per promuovere il “bike to work” e il cicloturismo.

Elena Massoletti, referente SACBO per la ciclabilità all’Aeroporto di Milano Bergamo, ha illustrato i programmi di sviluppo messi in atto per favorire l’uso della bicicletta, in particolare il completamento dell’anello ciclabile intorno al perimetro aeroportuale che si integra con il servizio di Bike Room, e le strategie di promozione della ciclabilità, sia a sostegno del cicloturismo che nei confronti dei dipendenti del Gruppo SACBO e di quanti lavorano nell’ambito dello scalo.

Un processo che ha permesso all’infrastruttura aeroportuale di evolversi diventando una piattaforma di interscambio multimodale, anche in vista della messa in esercizio del collegamento ferroviario
Condividi
```