SACBO partecipa alla settimana europea per la mobilità sostenibile

(Teleborsa) - Nell’ambito della, dal 16 al 22 settembre 2025,(primo scalo europeo certificato Bike Friendly) ha partecipato alla giornata di studiche si è svolta martedì 16 settembre presso la, su iniziativa di FIAB Italia, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Un’occasione di confronto su comealle biciclette, con focus su politiche, infrastrutture e azioni concrete per promuovere il “bike to work” e il cicloturismo., referente SACBO per la ciclabilità all’Aeroporto di Milano Bergamo, ha illustrato imessi in atto per favorire l’uso della bicicletta, in particolare il completamento dell’intorno al perimetro aeroportuale che si integra con il servizio di, e le strategie di promozione della ciclabilità, sia a sostegno del cicloturismo che nei confronti dei dipendenti del Gruppo SACBO e di quanti lavorano nell’ambito dello scalo.Un processo che ha permesso all’infrastruttura aeroportuale di evolversi diventando una, anche in vista della messa in esercizio del collegamento ferroviario