Symrise colloca bond da 800 milioni di euro

Symrise

(Teleborsa) -, fornitore tedesca di fragranze e aromi, ingredienti cosmetici e funzionali, ha, che "ha ricevuto un'elevata domanda da parte degli investitori internazionali ed è stata finanziata a condizioni molto interessanti", si legge in una nota. Il ricavato sarà utilizzato principalmente per il rifinanziamento anticipato delle scadenze del debito nell'autunno del 2025."Siamo lieti di annunciare il successo del collocamento di questa obbligazione - ha detto il- L'elevata domanda per la nostra attuale emissione sottolinea lasostenibile e solido, nonché nella nostra solida struttura finanziaria".L'Eurobond ha una. Il collocamento è stato supportato da un consorzio bancario composto da Banco Santander, Commerzbank, Deutsche Bank, Société Générale e sarà ammesso alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.