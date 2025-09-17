Verisure intende raccogliere 3,1 miliardi di euro nell'IPO sul Nasdaq Stockholm

(Teleborsa) -, fornitore leader di servizi di sicurezza che è attualmente controllata dal colosso del private equity statunitense Hellman & Friedman, ha annunciato l'intenzione di lanciare un'(IPO) sul. L'azienda, nata in Svezia nel 1988, ha oggi sede in Svizzera.Si prevede che l'offerta consista nell'emissione di nuove azioni per, di cui circa 235 milioni di euro dovrebbero provenire da due investitori esistenti, Alba Investments e Securholds Spain, che desiderano entrambi aumentare la propria esposizione alla società. Inoltre, si prevede che le vendite di azioni esistenti da parte dell'azionista venditore saranno principalmente limitate all'opzione di overallotment.Verisure è il fornitore leader di servizi di sicurezza monitorati professionalmente in Europa e America Latina. Dal 2014 al 2024, Verisure ha più che triplicato la sua base clienti, quasi quadruplicato i ricavi e aumentato l'EBITDA rettificato di oltre cinque volte. Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, Verisure ha registrato una solida performance finanziaria:pari a 3.408 milioni di euro (crescita annua del 10,3%), Ricavi Ricorrenti Annualizzati () pari a 3.068 milioni di euro (crescita annua dell'11,7%),pari a 1.534 milioni di euro (margine del 45%, crescita annua del 14,4%) ed EBIT Rettificato pari a 819 milioni di euro (margine del 24%, crescita annua del 18,0%)."L'annuncio di oggi rappresenta unaper Verisure - ha commentato il- Siamo orgogliosi di essere leader nei servizi di sicurezza monitorati professionalmente in Europa e America Latina e, pur essendo ben consolidati come leader di mercato, siamo solo all'inizio e abbiamo una lunga strada davanti a noi. Continueremo a innovare e ad arricchire la nostra proposta per proteggere i nostri clienti, offrendo tecnologie all'avanguardia, lanci di prodotti e servizi esclusivi e un profondo impegno a proteggere ciò che conta di più. Siamo orgogliosi delle nostre radici svedesi e la nostra quotazione al Nasdaq di Stoccolma è la naturale evoluzione di una storia di crescita iniziata oltre 35 anni fa in Svezia".L'IPO amplierà la base azionaria di Verisure, aumenterà la consapevolezza tra clienti e stakeholder e fornirà accesso ai mercati dei capitali svedesi e internazionali, si legge in una nota. I proventi rafforzeranno ulteriormente il bilancio della società e ridurranno la, sostenendo la crescita continua in Europa e America Latina.