Wal Street a due velocità dopo la Fed. Cala il dollaro

(Teleborsa) - Si muove contrastata la Borsa di New York, dopo che la Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse
per 25 punti base, annunciando nuove previsioni del direttorio che fanno presagire altri due tagli nel corso di quest'anno. Perde terreno il dollaro, con l'euro che balza sopra 1,19 dollari, ai massimi da quattro anni.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
mostra una plusvalenza dello 0,85%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l'S&P-500
, che continua la giornata a 6.604 punti. Sotto la parità il Nasdaq 100
, che mostra un calo dello 0,46%; con analoga direzione, leggermente negativo l'S&P 100
(-0,3%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori materiali
(+1,32%), finanziario
(+1,12%) e beni di consumo per l'ufficio
(+1,07%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti informatica
(-0,86%) e telecomunicazioni
(-0,60%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, American Express
(+3,03%), Caterpillar
(+2,50%), Procter & Gamble
(+1,89%) e Travelers Company
(+1,63%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nvidia
, che continua la seduta con -2,47%.
Tentenna Amazon
, con un modesto ribasso dell'1,07%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Workday
(+7,79%), Charter Communications
(+4,97%), Microchip Technology
(+4,34%) e Globalfoundries
(+4,00%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Broadcom
, che continua la seduta con -4,22%.
In apnea Palantir Technologies
, che arretra del 4,05%.
Seduta negativa per Nvidia
, che mostra una perdita del 2,65%.