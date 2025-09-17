Wall Street cauta nel giorno della Federal Reserve

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street mentre cresce tra gli investitori l'attesa per l'esito della due giorni del FOMC
che oggi dovrebbe allentare la politica monetaria statunitense. Scontato un taglio di 25 punti base al costo del denaro, dopo gli ultimi dati su inflazione e mercato del lavoro. Focus anche sulle dichiarazioni del presidente della Fed, Jerome Powell
durante la conferenza stampa che seguirà l'annuncio tassi.
Sul fronte macroeconomico: i permessi edilizi
ad agosto sono scesi negli Stati Uniti, ha deluso anche l’apertura dei cantieri.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
mostra un rialzo dello 0,40%, mentre, al contrario, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 6.608 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100
(-0,08%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'S&P 100
(-0,09%).