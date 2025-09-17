Wall Street chiude in frazionale ribasso prima della Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -, che termina con un calo dello 0,27% sul, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 6.607 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,08%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia l'(-0,04%).Gli investitori si aspettano quasi unanimemente che laabbassi i tassi di interesse mercoledì, una mossa che potrebbe dare impulso all'economia statunitense, alla luce dei segnali di rallentamento del mercato del lavoro, nonostante l'inflazione rimanga al di sopra dell'obiettivo del 2% della banca centrale. I banchieri centrali forniranno inoltre maggiori dettagli sulle loro prospettive per i tassi nel "dot plot" che accompagna il loro riepilogo trimestrale delle proiezioni economiche.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+1,73%) e(+0,82%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,81%),(-0,57%) e(-0,53%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,42%),(+1,15%),(+1,09%) e(+0,78%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,33%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,61%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,57%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,32%.Al top tra i, si posizionano(+3,01%),(+2,89%),(+2,82%) e(+2,81%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,22%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,93%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,27%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,16%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Apertura cantieri (atteso 1,36 Mln unità; preced. 1,43 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,37 Mln unità; preced. 1,36 Mln unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,94 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso 1,4 punti; preced. -0,3 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 245K unità; preced. 263K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,1%)14:30: Partite correnti, trimestrale (preced. -450,2 Mld $).