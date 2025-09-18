CDP, via libera CdA a nuove operazioni per 230 milioni euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti
(CDP), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Dario Scannapieco, ha deliberato operazioni per un valore complessivo di circa 230 milioni di euro
a favore delle comunità locali
, delle imprese italiane
che operano in settori strategici e dello sviluppo sostenibile
nei mercati internazionali.
In linea con gli obiettivi definiti dal Piano Strategico 2025-2027 e a conferma della vicinanza del Gruppo CDP alle Istituzioni locali, il CdA ha dato il via libera a iniziative dedicate a progetti per la PA
, con particolare focus sugli investimenti destinati ad accrescere l’attrattività dei territori
e sul potenziamento dei servizi per i cittadini
. Allo scopo di rafforzare la competitività del Sistema Italia, sono state inoltre approvate operazioni per contribuire ai piani di espansione sui mercati globali di imprese attive in filiere chiave
dell’economia del Paese.
Il Consiglio ha poi deliberato nuovi stanziamenti
, in collaborazione con altre Istituzioni finanziarie internazionali, a favore di Paesi emergenti
per la realizzazione di infrastrutture energetiche moderne in grado di coniugare sviluppo economico e tutela dell’ambiente. Nella seduta odierna del CdA sono stati inoltre approvati interventi a favore di piccole realtà imprenditoriali extra-UE
impegnate nella transizione verso sistemi agroalimentari sostenibili.