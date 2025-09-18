CDP, via libera CdA a nuove operazioni per 230 milioni euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di(CDP), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Dario Scannapieco, ha deliberatoa favore delle, delleche operano in settori strategici e dellonei mercati internazionali.In linea con gli obiettivi definiti dal Piano Strategico 2025-2027 e a conferma della vicinanza del Gruppo CDP alle Istituzioni locali, il CdA ha dato il via libera a, con particolare focus sugli investimenti destinati ade sul potenziamento dei. Allo scopo di rafforzare la competitività del Sistema Italia, sono state inoltre approvate operazioni per contribuire ai piani di espansione sui mercati globali didell’economia del Paese.Il Consiglio ha poi deliberato, in collaborazione con altre Istituzioni finanziarie internazionali,per la realizzazione di infrastrutture energetiche moderne in grado di coniugare sviluppo economico e tutela dell’ambiente. Nella seduta odierna del CdA sono stati inoltre approvati interventiimpegnate nella transizione verso sistemi agroalimentari sostenibili.