Chiusura mista per Wall Street dopo il primo taglio Fed del 2025

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,57% a 46.018 punti, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 6.600 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,21%; senza direzione l'(-0,15%).La sessione è stata volatile e contraddistinta dal. Durante la conferenza stampa successiva alla decisione, il presidente Jerome Powell ha smorzato le speranze degli investitori che la banca centrale avrebbe intrapreso un lungo percorso di tagli dei tassi quest'anno, definendo l'ultimo taglio "gestione del rischio". In effetti, i banchieri centrali USA prevedono altre due riduzioni quest'anno, ma solo una nel 2026, mentre gli operatori avevano scontato altri due o tre tagli l'anno prossimo.In buona evidenza nell'S&P 500 i(+0,96%) e(+0,90%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,70%) e(-0,45%).Al top tra i(+2,74%),(+2,27%),(+1,81%) e(+1,44%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,67%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,06%. Tentenna, che cede l'1,04%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,86%.(+7,27%),(+4,51%),(+3,08%) e(+2,67%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,84%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,56%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,62%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,18%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: PhillyFed (atteso 1,7 punti; preced. -0,3 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 241K unità; preced. 263K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,1%)14:30: Partite correnti, trimestrale (preced. -450,2 Mld $)15:45: PMI manifatturiero (preced. 53 punti)15:45: PMI servizi (preced. 54,5 punti)15:45: PMI composito (preced. 55,1 punti).