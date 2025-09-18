Chiusura mista per Wall Street dopo il primo taglio Fed del 2025

(Teleborsa) - Chiusura mista per la Borsa di Wall Street
, con il Dow Jones
che sale dello 0,57% a 46.018 punti, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500
(New York
), che si ferma a 6.600 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sotto la parità il Nasdaq 100
, che mostra un calo dello 0,21%; senza direzione l'S&P 100
(-0,15%).
La sessione è stata volatile e contraddistinta dal taglio da parte della Fed suo tasso di riferimento di un quarto di punto percentuale
. Durante la conferenza stampa successiva alla decisione, il presidente Jerome Powell ha smorzato le speranze degli investitori che la banca centrale avrebbe intrapreso un lungo percorso di tagli dei tassi quest'anno, definendo l'ultimo taglio "gestione del rischio". In effetti, i banchieri centrali USA prevedono altre due riduzioni quest'anno, ma solo una nel 2026, mentre gli operatori avevano scontato altri due o tre tagli l'anno prossimo.
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti finanziario
(+0,96%) e beni di consumo per l'ufficio
(+0,90%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori informatica
(-0,70%) e beni industriali
(-0,45%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, American Express
(+2,74%), Caterpillar
(+2,27%), Visa
(+1,81%) e Procter & Gamble
(+1,44%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nvidia
, che ha archiviato la seduta a -2,67%. Piccola perdita per Home Depot
, che scambia con un -1,06%. Tentenna Amazon
, che cede l'1,04%. Sostanzialmente debole 3M
, che registra una flessione dello 0,86%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Workday
(+7,27%), PDD Holdings
(+4,51%), Marvell Technology
(+3,08%) e Paypal
(+2,67%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Broadcom
, che ha terminato le contrattazioni a -3,84%. Sotto pressione Old Dominion Freight Line
, che accusa un calo del 3,56%. Scivola Nvidia
, con un netto svantaggio del 2,62%. In rosso Marriott International
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,18%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Giovedì 18/09/2025
14:30 USA
: PhillyFed (atteso 1,7 punti; preced. -0,3 punti)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 241K unità; preced. 263K unità)
16:00 USA
: Leading indicator, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,1%) Martedì 23/09/2025
14:30 USA
: Partite correnti, trimestrale (preced. -450,2 Mld $)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (preced. 53 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (preced. 54,5 punti)
15:45 USA
: PMI composito (preced. 55,1 punti).