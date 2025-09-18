Circle, avviato primo modulo MILOS TOS con contratto da 300 mila euro

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha annunciato l'dei terminal intermodali inland, con una prima licenza del valore di circaLa commessa prevede l'presso un importante terminal inland in Sud Europa, con l'obiettivo di ottimizzare la gestione operativa e digitale di tutte le attività a supporto dell'intermodalità terrestre. L'intervento rappresenta il primo passo di un programma più ampio, basato su un accordo quadro che punta a modernizzare un insieme selezionato di terminal con elevata rilevanza strategica per la supply chain nazionale/mediterranea."Siamo molto orgogliosi di supportare la digitalizzazione di uno snodo intermodale di grande rilievo - commenta l'- MILOS TOS, già adottato in numerosi porti e inland terminal in Italia e in Europa, dimostra ancora una volta la sua efficacia come leva abilitante per l'evoluzione digitale dei nodi logistici del futuro, coerentemente con il piano Connect 4 Agile Growth".