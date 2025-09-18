Circle, avviato primo modulo MILOS TOS con contratto da 300 mila euro

(Teleborsa) - Circle
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha annunciato l'avvio di un nuovo progetto per la digitalizzazione
dei terminal intermodali inland, con una prima licenza del valore di circa 300 mila euro
.
La commessa prevede l'implementazione del sistema MILOS Terminal Operating System (TOS)
presso un importante terminal inland in Sud Europa, con l'obiettivo di ottimizzare la gestione operativa e digitale di tutte le attività a supporto dell'intermodalità terrestre. L'intervento rappresenta il primo passo di un programma più ampio, basato su un accordo quadro che punta a modernizzare un insieme selezionato di terminal con elevata rilevanza strategica per la supply chain nazionale/mediterranea.
"Siamo molto orgogliosi di supportare la digitalizzazione di uno snodo intermodale di grande rilievo - commenta l'AD Luca Abatello
- MILOS TOS, già adottato in numerosi porti e inland terminal in Italia e in Europa, dimostra ancora una volta la sua efficacia come leva abilitante per l'evoluzione digitale dei nodi logistici del futuro, coerentemente con il piano Connect 4 Agile Growth".