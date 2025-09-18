Esautomotion, ricavi in aumento ma utile in calo nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Il Gruppo Esautomotion
ha chiuso i primi sei mesi del 2025 con ricavi pari a 15,22 milioni di euro
, registrano una crescita rispetto al primo semestre del 2024, pari a circa il 8,0%.
Questo risultato positivo è stato raggiunto nonostante il perdurare di fattori sfavorevoli
a livello globale, tra cui un’elevata incertezza macroeconomica e un contesto geopolitico instabile e imprevedibile. Tali dinamiche hanno determinato una fase di rallentamento nella raccolta ordini dai clienti storici,
che stanno mostrando segnali di moderata ripresa, pur rimanendo mediamente al di sotto dei livelli produttivi registrati nel 2023
.
In crescita
risultano i nuovi Clienti acquisiti nel triennio 2023–2025
che, dopo la fase iniziale di adozione della tecnologia di Controllo Numerico (tipicamente 1–3 anni), stanno ora entrando a regime, contribuendo in modo significativo alla raccolta ordini e ai ricavi, e continueranno a sostenere la crescita anche nei prossimi anni.
L’EBITDA migliora del 14,5%
a 2,72 milioni, con il relativo margine sui ricavi pari al 17,9%, in crescita di 1,0 punti percentuali rispetto al 1H2024.
Il conto economico chiude con un utile netto si contrae del 7,6%
a 739 mila euro.
La posizione finanziaria netta è pari a -3,06 milioni (cassa positiva)
, rispetto a -4,7 milioni al 31 dicembre 2024, include gli effetti di un investimento di 1,6 milioni in un nuovo compendio immobiliare. L’investimento è finalizzato a sostituire l’attuale struttura in affitto, con l’obiettivo di migliorare i processi produttivi e supportare una futura espansione della capacità produttiva.
La quota di export diretto è pari al 50%
, a cui va aggiunta la parte di prodotti venduti in Italia che successivamente vengono esportati, facendo stimare la quota di export totale al 75%
.