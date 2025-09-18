Milano 17:35
Finanza
Estrima, MobilityUp scende sotto il 5% del capitale sociale
(Teleborsa) - Estrima, società specializzata nella produzione di veicoli elettrici e cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali, rende noto di aver ricevuto da MobilityUp, società riconducibile a Ludovico Maggiore, la comunicazione di diminuzione della propria partecipazione al di sotto della soglia di rilevanza del 5% del capitale sociale con diritto di voto della Società avvenuta il 7 settembre 2025.

Pertanto, sulla base delle comunicazioni pervenute dagli azionisti e delle informazioni ad oggi a disposizione della Società, detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale con il diritto di voto di Estrima i seguenti azionisti: Zetronic S.r.l. al 52%, Matteo Maestri al 19,37%, SDP Finanziaria S.r.l. al 7,74%. Il restante 20,89% è in mano al Mercato.
