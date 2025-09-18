FactSet scivola a Wall Street dopo stime deludenti

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titolo FactSet Research Systems
che passa di mano in perdita dell'8,58%.
Il fornitore di dati finanziari ha previsto un utile per azione rettificato per l'esercizio 2026 inferiore alle attese: l'EPS è visto tra 16,90 e 17,60 dollari contro i 18,27 dollari del consensus.
FactSet ha chiuso il quarto trimestre con EPS
(un utile per azione) di 4,05 dollari, al di sotto delle aspettative degli analisti di 4,13 dollari.
I ricavi
sono stati pari a 596,9 milioni, superiori alle previsioni del mercato (592,8 milioni).
La tendenza ad una settimana della società che fornisce informazioni finanziarie integrate e applicazioni analitiche agli investitori
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di FactSet Research Systems
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 296,2 USD con tetto rappresentato dall'area 328,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 285,1.