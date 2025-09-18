FactSet scivola a Wall Street dopo stime deludenti

FactSet Research Systems

società che fornisce informazioni finanziarie integrate e applicazioni analitiche agli investitori

S&P-500

FactSet Research Systems

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titoloche passa di mano in perdita dell'8,58%.Il fornitore di dati finanziari ha previsto un utile per azione rettificato per l'esercizio 2026 inferiore alle attese: l'EPS è visto tra 16,90 e 17,60 dollari contro i 18,27 dollari del consensus.FactSet ha chiuso il quarto trimestre con(un utile per azione) di 4,05 dollari, al di sotto delle aspettative degli analisti di 4,13 dollari.sono stati pari a 596,9 milioni, superiori alle previsioni del mercato (592,8 milioni).La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 296,2 USD con tetto rappresentato dall'area 328,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 285,1.