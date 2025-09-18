Milano 17:35
Listini statunitensi ampliano i guadagni, in evidenza ancora Intel

Listini statunitensi ampliano i guadagni, in evidenza ancora Intel
(Teleborsa) - Amplia i guadagni la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,50% a 46.250 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l'S&P-500, che continua la giornata a 6.648 punti. Accelera il Nasdaq 100 (+1,26%); bene anche l'S&P 100 (+0,55%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+1,49%), beni industriali (+1,18%) e finanziario (+0,52%). Nel listino, i settori beni di consumo per l'ufficio (-0,67%) e energia (-0,45%) sono tra i più venduti.

Il tutto all'indomani della decisione, ampiamente prevista, del FOMC della Federal Reserve di tagliare i tassi di interesse di un quarto di punto, il primo intervento di allentamento dell’anno. Nella conferenza stampa seguita all'annuncio, il presidente della Fed Jerome Powell ha detto che l’indebolimento del mercato del lavoro è una questione prioritaria per la banca centrale, indicando che potrebbero seguire ulteriori riduzioni in occasione delle riunioni di ottobre e dicembre.

Sul fronte macroeconomico, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione della settimana terminata il 13 settembre sono state 231 mila, inferiori alle previsioni (241 mila) e alle 264 mila precedenti. In calendario oggi anche l’indice di produzione della Fed di Filadelfia, in forte crescita a 23,2 il mese scorso, ben oltre le previsioni (1,7) e il dato precedente (-0,3%). Frena anche ad agosto 2025 il Leading Indicator che si attesta a quota 98,4 punti in calo dello 0,5% rispetto al mese precedente, quando aveva registrato un +0,1% (rivisto da -0,1%), e contro il -0,2% atteso dagli analisti.

Sul mercato azionario, da segnalare Nvidia ha annunciato un investimento di 5 miliardi di dollari in Intel in un accordo che include un piano di sviluppo di chip, PC e data center. Una notizia che sta sostenendo le azioni delle aziende di semiconduttori.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nvidia (+3,51%), Caterpillar (+2,85%), IBM (+1,56%) e American Express (+1,40%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su McDonald's, che continua la seduta con -1,53%.

Tentenna Procter & Gamble, che cede l'1,43%.

Sostanzialmente debole Verizon Communication, che registra una flessione dell'1,07%.

Si muove sotto la parità Chevron, evidenziando un decremento dello 0,99%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Intel (+28,63%), CrowdStrike Holdings (+10,91%), Synopsys (+10,04%) e KLA-Tencor (+8,63%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su ARM Holdings, che prosegue le contrattazioni a -4,85%.

In rosso DexCom, che evidenzia un deciso ribasso del 2,76%.

Spicca la prestazione negativa di Advanced Micro Devices, che scende del 2,75%.

Comcast Corporation scende del 2,56%.

