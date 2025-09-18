Listini statunitensi ampliano i guadagni, in evidenza ancora Intel

(Teleborsa) - Amplia i guadagni la Borsa di Wall Street
, con il Dow Jones
che sale dello 0,50% a 46.250 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l'S&P-500
, che continua la giornata a 6.648 punti. Accelera il Nasdaq 100
(+1,26%); bene anche l'S&P 100
(+0,55%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica
(+1,49%), beni industriali
(+1,18%) e finanziario
(+0,52%). Nel listino, i settori beni di consumo per l'ufficio
(-0,67%) e energia
(-0,45%) sono tra i più venduti.
Il tutto all'indomani della decisione, ampiamente prevista, del FOMC della Federal Reserve di tagliare i tassi di interesse di un quarto di punto
, il primo intervento di allentamento dell’anno. Nella conferenza stampa seguita all'annuncio, il presidente della Fed Jerome Powell
ha detto che l’indebolimento del mercato del lavoro è una questione prioritaria per la banca centrale, indicando che potrebbero seguire ulteriori riduzioni in occasione delle riunioni di ottobre e dicembre
.
Sul fronte macroeconomico
, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione
della settimana terminata il 13 settembre sono state 231 mila, inferiori alle previsioni (241 mila) e alle 264 mila precedenti. In calendario oggi anche l’indice di produzione della Fed di Filadelfia
, in forte crescita a 23,2 il mese scorso, ben oltre le previsioni (1,7) e il dato precedente (-0,3%). Frena anche ad agosto 2025 il Leading Indicator
che si attesta a quota 98,4 punti in calo dello 0,5% rispetto al mese precedente, quando aveva registrato un +0,1% (rivisto da -0,1%), e contro il -0,2% atteso dagli analisti.
Sul mercato azionario
, da segnalare Nvidia ha annunciato un investimento di 5 miliardi di dollari in Intel
in un accordo che include un piano di sviluppo di chip, PC e data center. Una notizia che sta sostenendo le azioni delle aziende di semiconduttori. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Nvidia
(+3,51%), Caterpillar
(+2,85%), IBM
(+1,56%) e American Express
(+1,40%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su McDonald's
, che continua la seduta con -1,53%.
Tentenna Procter & Gamble
, che cede l'1,43%.
Sostanzialmente debole Verizon Communication
, che registra una flessione dell'1,07%.
Si muove sotto la parità Chevron
, evidenziando un decremento dello 0,99%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Intel
(+28,63%), CrowdStrike Holdings
(+10,91%), Synopsys
(+10,04%) e KLA-Tencor
(+8,63%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su ARM Holdings
, che prosegue le contrattazioni a -4,85%.
In rosso DexCom
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,76%.
Spicca la prestazione negativa di Advanced Micro Devices
, che scende del 2,75%. Comcast Corporation
scende del 2,56%.