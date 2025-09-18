Milano 17-set
41.955 0,00%
Nasdaq 17-set
24.224 -0,21%
Dow Jones 17-set
46.018 +0,57%
Londra 17-set
9.208 0,00%
Francoforte 17-set
23.359 0,00%

Netskope debutta al Nasdaq con capitalizzazione di 7,3 miliardi di dollari

Finanza, IPO
Netskope debutta al Nasdaq con capitalizzazione di 7,3 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Netskope, società statunitense attiva nella sicurezza e nel networking moderni per l'era del cloud e dell'intelligenza artificiale, ha prezzato la sua offerta pubblica iniziale (IPO) di 47.800.000 azioni ordinarie di Classe A a un prezzo di 19 dollari per azione. Tutte le azioni oggetto dell'offerta sono vendute da Netskope.

All'inizio di questa settimana, Netskope ha alzato il suo intervallo di prezzo previsto tra 17 e 19 dollari ad azione, rispetto all'intervallo iniziale compreso tra 15 e 17 dollari. La vendita delle azioni ha generato 908 milioni di dollari, con una valutazione di 7,3 miliardi di dollari per la società al debutto.

Le azioni inizieranno a essere negoziate sul Nasdaq oggi, 18 settembre 2025, con il simbolo "NTSK".

Netskope ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di un massimo di ulteriori 7.170.000 azioni ordinarie di Classe A per coprire le sovra-allocazioni.
Condividi
```