Tokyo tocca nuovi record, misto il resto dell'Asia con focus su banche centrali

Nvidia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, trainato dai guadagni nei settori immobiliare e tecnologico.La Federal Reserve ha abbassato il tasso di riferimento, come previsto, mercoledì; il presidente Jerome Powell ha definito la mossa come un "taglio per la gestione del rischio", piuttosto che qualcosa di più mirato a sostenere un'economia debole. Lasulla politica monetaria, in cui la maggior parte degli analisti prevede che manterrà stabili i tassi di riferimento.Fermano la loro corsa i titoli tecnologici cinesi, mentre gli investitori valutano le difficili relazioni commerciali con gli Stati Uniti. Il Financial Times ha scritto che l'autorità di regolamentazione cinese ha ordinato alle aziende tecnologiche nazionali die di terminare gli ordini esistenti., ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,29%, consolidando la serie di dieci rialzi consecutivi, avviata il 4 di questo mese; sulla stessa linea,continua la giornata in aumento dello 0,30%. Scende invece dello 0,88%In discesa(-0,97%); in denaro(+1,25%). Leggermente positivo(+0,39%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,57%.Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,11%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,16%. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,27% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'scambia 1,6%, mentre il rendimento per ilè pari 1,86%.