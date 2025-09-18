Milano 17:35
USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 12 settembre

USA, Stoccaggi gas nella settimana del 12 settembre su base settimanale (WoW) 90 Mld piedi cubi, in aumento rispetto al precedente 71 Mld piedi cubi (la previsione era 80 Mld piedi cubi).
