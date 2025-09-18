Milano
Giovedì 18 Settembre 2025, ore 18.02
Notizie
USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 12 settembre
USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 12 settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
18 settembre 2025 - 16.35
USA,
Stoccaggi gas nella settimana del 12 settembre su base settimanale (WoW) 90 Mld piedi cubi
, in aumento rispetto al precedente 71 Mld piedi cubi (la previsione era 80 Mld piedi cubi).
