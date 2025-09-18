Milano 17-set
Veolia Environnement, Standard Ethics migliora l'outlook a Positivo

(Teleborsa) - Standard Ethics ha elevato l'Outlook di Veolia Environnement, multinazionale francese impegnata nella fornitura di servizi ambientali, a "Positivo". Il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "EE" è confermato. Si tratta del sesto notch su nove (nella fascia "Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.

Gli analisti di Standard Ethics riscontrano un progressivo allineamento alle indicazioni sulla Sostenibilità di Onu, Ocse e Ue. L'impianto di governance della Sostenibilità poggia su policy e obbiettivi ESG definiti, su un sistema di ESG risk management appropriato e su una rendicontazione extra-finanziaria standard. La composizione quali-quantitativa dell'organo apicale risponde ai principi di indipendenza e parità di genere.

Tra i miglioramenti possibili nel breve termine si segnala la possibilità di rendere più facilmente fruibili le policy a carattere sociale citate dall'azienda.
