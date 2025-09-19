Banca Popolare di Puglia e Basilicata, utile netto in crescita a doppia cifra nel primo semestre

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2025 laha registrato un, valore superiore del 63,4% rispetto a quello del primo semestre 2024 e che accoglie il provento straordinario di 17 milioni derivante dalla cessione del ramo di azienda merchant acquiring a Nexi, perfezionata il 31 maggio 2025, oltre che il minor contributo reddituale delle 14 filiali cedute nel 2024.Il(-3,4% rispetto al primo semestre 2024, +4,4% a parità di perimetro filiali); le rettifiche su crediti ammontano a 5,3 milioni (+30,8% su anno precedente) per effetto dell’impairment effettuato su titoli del portafoglio HTC classificati a stage 3, mentre risulta in calo il tasso di provisioning sui crediti a clientela, da 35 a 29 bps; il valore degli oneri operativi si attesta a 56,8 milioni ed è stabile rispetto al dato dello scorso esercizio.Ilsi attesta, pertanto, aed ilgestionale si posiziona al, mentre l’utile ante imposte, al netto del provento straordinario della cessione acquiring, risulta pari a 38,7 milioni di euro (+1,9% su anno precedente). Il, sempre al netto della citata operazione, raggiunge il, riflettendo una redditività sostenibile e in linea con gli obiettivi strategici.Lapur in presenza di un minor numero di filiali. Sotto il profilo della gestione del risparmio, lasi attesta ae risulta sostanzialmente stabile sui valori di fine 2024. Sotto il profilo della gestione del credito, glida inizio anno, sostenuti dalla componente mutui e risultano pari a 2,2 miliardi. I crediti deteriorati, invece, calano a 40 milioni.Sotto il profilo della qualità del credito, l’si attesta al(2% a dicembre 2024). Glisi attestano rispettivamente al(251% e 164% a fine 2024). Ilcontabile al 30 giugno 2025 è pari a, in aumento di 34,3 milioni rispetto a dicembre 2024. I coefficienti patrimoniali, comprensivi della computazione dell’utile di periodo, confrontati con quelli al 31 dicembre 2024 sono i seguenti:(19,8%),(19,8%) e(20,5%).La Banca ha proseguito nel suo percorso di completamento degli interventi previsti nel. Si evidenziano, in particolare, l’erogazione dierogazioni sui mutui a privati, la commercializzazione deierogazioni alle imprese, il conseguimento della certificazione di parità di genere ISO 125:2022 e il conseguimento di 4 progetti sui 16 definiti a Piano per Gestioni carriera, Equità salariale, Genitorialità e Cura, Conciliazione dei tempi vita-lavoro. Nel semestre è stata inoltre costituita la Fondazione Banca Popolare di Puglia e BasilicataETS, con l’obiettivo di promuovere iniziative a favore del territorio e sostenere progetti di beneficenza e interesse pubblico.