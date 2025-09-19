Conti pubblici italiani sotto la lente di Fitch

(Teleborsa) - "L'auspicio è che sia in qualche modo un giudizio obiettivo rispetto alla realtà. Passeremo bene l'esame. Serenamente aspettiamo il loro giudizio pensando di avere fatto e di avere mantenuto gli impegni che noi periodicamente ci prendiamo". È quanto ha affermato nei giorni scorsi ilinterrogato sulle sue previsioni riguardo alnon facendo mistero di attendersi una promozione. Un voto che arriva dopo il declassamento della Francia da AA- ad A+.La tenuta del bilancio con la probabile uscita dalla procedura d'infrazione per deficit, l'intonazione dei mercati che in queste settimane ha premiato l'Italia regalandole uno spread più basso della Francia e della Lituania, e la posizione netta sull'estero solida sono state alla base delle speranze del Mef di un'uscita dell'Italia dall'area di sorvegliata speciale per il suo debito in aumento e la crescita cronica dello "zero virgola", con unche è stato finora il peggiore nella zona euro fatta salva la Grecia.Lo scorso 5 aprileaveva inviato un segnale di fiducia confermando il rating a BBB, ma con outlook positivo. È, invece, dell'11 aprile l'upgrade del giudizio dida BBB a BBB+ con outlook stabile.Sempre guardando ai giudizi degli ultimi mesi, lo scorso 23 maggioha alzato l'outlook dell'Italia da stabile a positivo, mantenendo – come da 7 anni a questa parte – il rating a Baa3.