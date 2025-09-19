Elica, buyback per oltre 65 mila euro

(Teleborsa) - Elica
, nell'ambito del programma di buyback, ha reso noto di aver acquistato
, tra il 1° e il 12 settembre 2025, complessivamente 43.954 azioni proprie
, al prezzo medio ponderato di 1,51 euro per azione, per un controvalore
pari a 66.458 euro
.
Dall'inizio del programma la società attiva nel mercato delle cappe da cucina ha acquistato complessivamente 2.405.202 azioni ordinarie, pari al 3,80% del capitale sociale, per un controvalore pari a 5.128.526 euro.
Al 12 settembre, a seguito degli acquisti finora effettuati e del risultato dell’offerta in opzione delle azioni oggetto di recesso, Elica detiene in portafoglio un totale di 4.484.219 azioni proprie, pari al 7,082% del capitale sociale.
Intanto, a Milano, Elica
estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 1,55 euro.