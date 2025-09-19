Eventi e scadenze del 19 settembre 2025

(Teleborsa) -
Venerdì 19/09/2025 Appuntamenti
: Settimana Europea della mobilità 2025
- Appuntamento annuale con la campagna-evento di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione europea. Il tema portante scelto quest'anno è "Mobilità per tutti". Anche in questa edizione, a Roma verranno organizzati incontri e iniziative sul territorio in chiave di sostenibilità ambientale (da martedì 16/09/2025 a lunedì 22/09/2025) EUROFI Financial Forum 2025
- Si svolge a Copenhagen l'evento organizzato da EUROFI improntato sugli sviluppi della regolamentazione finanziaria e sulle possibili implicazioni dei trend macroeconomici e industriali in corso (da mercoledì 17/09/2025 a venerdì 19/09/2025) 65° Salone Nautico internazionale di Genova
- Genova - Evento dedicato al mondo della nautica e agli appassionati del mare. Piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore (da giovedì 18/09/2025 a martedì 23/09/2025) InsolvenzFest 2025
- Bologna, Palazzo d’Accursio - 14ª edizione di "InsolvenzFest. Dialoghi pubblici per capire crisi, debiti e diritti", promosso da OCI – Osservatorio sulle Crisi d'Impresa. Il focus di quest'anno sarà il tema "Debiti e debiti" (da giovedì 18/09/2025 a domenica 21/09/2025) Conferenza sull'economia del sistema dei pagamenti
- Roma, sede Banca d'Italia - La Banca d'Italia e il Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) organizzano la quattordicesima edizione della conferenza "Economics of Payments". L'evento, che verrà introdotto dalla Vice Direttrice generale della Banca d'Italia, Chiara Scotti (da giovedì 18/09/2025 a venerdì 19/09/2025) BOJ
- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi UE - ECOFIN
- Copenhagen - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde, Claudia Buch (Presidente del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea) e Piero Cipollone, (membro del Comitato esecutivo della BCE) (da venerdì 19/09/2025 a sabato 20/09/2025) Rating sovrano
- Francia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito Rating sovrano
- Italia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito 33° Forum Scenari " A new Era"
- Excelsior Palace Hotel, Rapallo - 33ª edizione del Forum di Scenari Immobiliari, l'evento di riferimento per il real estate italiano. L'edizione 2025 avrà come tema guida "A new Era - Una nuova Era" (da venerdì 19/09/2025 a sabato 20/09/2025) UE - Eurogruppo
- Copenhagen - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipano Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE
08:00 - Economia - Gran Bretagna
- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna
11:30 - Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Presentazione nuovi spazi di AREA X
- Area X, Via San Francesco D’Assisi, Torino - Conferenza stampa Intesa Sanpaolo Assicurazioni per presentare nuovi spazi di AREA X e il suo ruolo nella diffusione della cultura assicurativa. Intervengono, Virginia Borla (AD e DG Intesa Sanpaolo Assicurazioni), Massimiliano Dalla Via(AD e DG Intesa Sanpaolo Protezione) e Antonella Chiricosta (Partner KPMG Advisory - Risk & Regulatory Advisory)
12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Quirinale - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra una delegazione delle Associazioni ANRP, ANEI e ANED in occasione della 1ª Giornata degli Internati Militari nei campi di concentramento tedeschi Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione BTP Short - BTP€i Aziende
: Clabo
- CDA: Relazione semestrale Triboo
- Assemblea: Bilancio Xenia Hotellerie Solution
- CDA: Relazione semestrale Yakkyo
