Germania, Prezzi produzione (YoY) in agosto

Germania, Prezzi produzione in agosto su base annuale (YoY) -2,2%, in calo rispetto al precedente -1,5% (la previsione era -1,8%).

