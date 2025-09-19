Milano
Venerdì 19 Settembre 2025, ore 11.13
Germania, Prezzi produzione (YoY) in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
19 settembre 2025 - 08.15
Germania,
Prezzi produzione in agosto su base annuale (YoY) -2,2%
, in calo rispetto al precedente -1,5% (la previsione era -1,8%).
(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
