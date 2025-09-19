Gridspertise, completata acquisizione di Energyworx

Enel

(Teleborsa) -- società tecnologica controllata dae CVC Capital Partners che fornisce soluzioni intelligenti per la modernizzazione della rete elettrica - ha, pioniera nelle soluzioni per la gestione dei dati energetici basate sul cloud, con sede nei Paesi Bassi.Gridspertise ha raggiunto un accordo per acquisire l’di Energyworx dai suoi azionisti EDP Ventures, SET Ventures e OWV Beheer B.V.Attraverso quest’acquisizione, Gridspertise accelera lo sviluppo del proprioe rafforza ilin qualità diin grado di offrire prodotti e servizi intelligenti per la modernizzazione delle reti."Energyworx è stata riconosciuta da Gartner come “visionary” nel settore per l’unicità della sua offerta tecnologica e funzionale, nonché per la capacità di anticipare le trasformazioni del mercato”, ha affermato, Chief Executive Officer di Gridspertise. "Quest’acquisizione rappresenta un ulteriore traguardo nella nostra strategia di crescita, poiché Energyworx porta comprovate competenze nella gestione dell’Energy & Metering Data Management per i nostri clienti, aprendo un enorme potenziale per valorizzare l’altissimo volume di dati provenienti da contatori e sensori, grazie a straordinarie capacità di elaborazione in tempo reale”.Energyworx contribuirà ulteriormente a consolidare le capacità di Gridspertise nell’, nell’e nell’, accelerando la transizione della società verso un modello di, già avviata con l’acquisizione di Aidon nel 2023.