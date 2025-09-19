Tonica Wall Street al giro di boa

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale, dopo i nuovi massimi toccati la vigilia, sulla scia del taglio ai tassi di interesse da parte della. Il presidente della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, ha dichiarato di sostenere la decisione sui tassi di questa settimana e ha previsto altri due tagli, quest'anno.Restando in tema di banche centrali, oggi, lache chiude la tornata di banche centrali questa settimana, ha lasciato fermi i tassi di interesse, ma ha deciso di avviare la vendita di asset acquisitati negli anni per sostenere l'economia.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,28%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,28% a 6.651 punti. In frazionale progresso il(+0,42%); come pure, poco sopra la parità l'(+0,46%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,70%) e(+0,53%). Il settore, con il suo -1,35%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+3,00%),(+2,68%),(+1,33%) e(+1,30%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,65%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,58%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,51%.Tentenna, che cede lo 0,82%.Tra i(+3,89%),(+3,45%),(+3,00%) e(+2,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,77%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,25%.