Tonica Wall Street al giro di boa

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale, dopo i nuovi massimi toccati la vigilia, sulla scia del taglio ai tassi di interesse da parte della Federal Reserve
. Il presidente della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, ha dichiarato di sostenere la decisione sui tassi di questa settimana e ha previsto altri due tagli, quest'anno.
Restando in tema di banche centrali, oggi, la Bank of Japan
che chiude la tornata di banche centrali questa settimana, ha lasciato fermi i tassi di interesse, ma ha deciso di avviare la vendita di asset acquisitati negli anni per sostenere l'economia.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
sale dello 0,28%; sulla stessa linea, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,28% a 6.651 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100
(+0,42%); come pure, poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,46%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica
(+0,70%) e beni di consumo secondari
(+0,53%). Il settore energia
, con il suo -1,35%, si attesta come peggiore del mercato.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Apple
(+3,00%), Amgen
(+2,68%), Johnson & Johnson
(+1,33%) e United Health
(+1,30%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Walt Disney
, che prosegue le contrattazioni a -1,65%.
Si concentrano le vendite su Chevron
, che soffre un calo dell'1,58%.
Vendite su Nike
, che registra un ribasso dell'1,51%.
Tentenna Cisco Systems
, che cede lo 0,82%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Palantir Technologies
(+3,89%), Fortinet
(+3,45%), Apple
(+3,00%) e Amgen
(+2,68%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su DexCom
, che ottiene -9,77%.
Seduta negativa per Micron Technology
, che mostra una perdita del 3,25%.