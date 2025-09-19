Visibilia, revoca negoziazioni azioni della società

Visibilia Editore

(Teleborsa) -rende noto che, "nel ristretto novero della platea dei soggetti abilitati, non è stato individuato alcun soggetto che abbia assunto l’incarico di “Euronext Growth Advisor” della Società".Ai sensi del “Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan”, l’assenza di un ”Euronext Growth Advisor” per un periodo superiore a mesi sei "comporta obbligatoriamente la revoca dalle negoziazioni degli strumenti finanziari da parte di Borsa Italiana".Il 20 settembre 2025, si legge nella nota, il predetto termine di sei mesi giungerà a scadenza, maturando così il suindicato presupposto per la revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società ed i conseguenti obblighi di comunicazione al mercato.Il presidente e amministratore delegato (nonché nuovo azionista di riferimento, tramite Athena Pubblicità), Giorgio Armaroli "conferma il proprio impegno nel rilancio e nello sviluppo delle attività editoriali e, più in generale, nel consolidamento del business del Gruppo Visibilia, nell’ambito di un dialogo costruttivo con gli altri azionisti della Società".