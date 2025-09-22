BasicNet prosegue il buyback e acquista 40.000 azioni

BasicNet

(Teleborsa) -, ha comunicato che dal 15 al 19 settembre 2025, ha acquistatoal prezzo medio di 7,360 euro, per unpari a, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.A seguito degli acquisti comunicati, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene complessivamente 8.040.000 azioni proprie, pari al 14,889% del capitale sociale.Nel frattempo, a Piazza Affari, migliora l'andamento di, che si attesta a 7,12 euro, con un aumento dello 0,99%.