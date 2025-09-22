BasicNet prosegue il buyback e acquista 40.000 azioni

(Teleborsa) - BasicNet
, ha comunicato che dal 15 al 19 settembre 2025, ha acquistato 40.000 azioni proprie
al prezzo medio di 7,360 euro, per un controvalore
pari a 294.381,79 euro
, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.
A seguito degli acquisti comunicati, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene complessivamente 8.040.000 azioni proprie, pari al 14,889% del capitale sociale.
Nel frattempo, a Piazza Affari, migliora l'andamento di BasicNet
, che si attesta a 7,12 euro, con un aumento dello 0,99%.