BasicNet prosegue il buyback e acquista 40.000 azioni

(Teleborsa) - BasicNet, ha comunicato che dal 15 al 19 settembre 2025, ha acquistato 40.000 azioni proprie al prezzo medio di 7,360 euro, per un controvalore pari a 294.381,79 euro, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.

A seguito degli acquisti comunicati, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene complessivamente 8.040.000 azioni proprie, pari al 14,889% del capitale sociale.

Nel frattempo, a Piazza Affari, migliora l'andamento di BasicNet, che si attesta a 7,12 euro, con un aumento dello 0,99%.

