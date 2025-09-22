BioPharma Credit, nel primo semestre utile netto per azione a 6,33 centesimi

(Teleborsa) - Nei primi sei mesi del 2025 BioPharma Credit
(BPCR) ha registrato un rendimento sulle attività ordinarie
, al netto degli oneri finanziari e delle imposte, per il primo semestre del 2025 pari a 72,8 milioni di dollari, in leggero aumento rispetto ai 71,8 milioni di dollari registrati nel primo semestre del 2024.
Il NAV per azione ordinaria
è aumentato di 0,0112 dollari dal 30 giugno 2024, passando da 1,0074 dollari a 1,0186 dollari.
Dopo la chiusura del periodo, la Società ha dichiarato dividendi ordinari e straordinari
, che portano il totale delle distribuzioni dichiarate a 6,75 centesimi per azione, di cui tre dividendi ordinari trimestrali di pari importo da 1,75 centesimi per azione e un dividendo straordinario di 1,50 centesimi per azione.
L'utile netto per azione
di 6,33 centesimi copre sostanzialmente l'obiettivo di dividendo annuale in sei mesi.
I riacquisti di azioni proprie
hanno continuato a essere utilizzati su larga scala e durante il periodo la Società ha riacquistato 56.728.879 azioni al costo di 50 milioni di dollari.
Nei primi sei mesi del 2025, BPCR ha assunto nuovi impegni
per un totale di 144,2 milioni di dollari. Questi includevano un rifinanziamento di 104,2 milioni di una linea di credito con Evolus, un nuovo investimento di 25 milioni in Paratek e 15 milioni in obbligazioni convertibili di Alphatec.
La società ha ricevuto
71,5 milioni di dollari in rimborsi da OptiNose, 30 milioni in pagamenti anticipati da BioCryst e 62,5 milioni dal rifinanziamento di Evolus.
BioPharma Credit ha inoltre finalizzato l'accordo transattivo con Biogen
in relazione alla transazione Reata, ricevendo un totale di 7,3 milioni di dollari al netto degli oneri legali spese come parte dell'accordo transattivo.