BioPharma Credit, nel primo semestre utile netto per azione a 6,33 centesimi

BioPharma Credit

(Teleborsa) - Nei primi sei mesi del 2025(BPCR) ha registrato un, al netto degli oneri finanziari e delle imposte, per il primo semestre del 2025 pari a 72,8 milioni di dollari, in leggero aumento rispetto ai 71,8 milioni di dollari registrati nel primo semestre del 2024.Ilè aumentato di 0,0112 dollari dal 30 giugno 2024, passando da 1,0074 dollari a 1,0186 dollari.Dopo la chiusura del periodo, la Società ha dichiarato, che portano il totale delle distribuzioni dichiarate a 6,75 centesimi per azione, di cui tre dividendi ordinari trimestrali di pari importo da 1,75 centesimi per azione e un dividendo straordinario di 1,50 centesimi per azione.L'di 6,33 centesimi copre sostanzialmente l'obiettivo di dividendo annuale in sei mesi.hanno continuato a essere utilizzati su larga scala e durante il periodo la Società ha riacquistato 56.728.879 azioni al costo di 50 milioni di dollari.Nei primi sei mesi del 2025, BPCR ha assuntoper un totale di 144,2 milioni di dollari. Questi includevano un rifinanziamento di 104,2 milioni di una linea di credito con Evolus, un nuovo investimento di 25 milioni in Paratek e 15 milioni in obbligazioni convertibili di Alphatec.La società ha71,5 milioni di dollari in rimborsi da OptiNose, 30 milioni in pagamenti anticipati da BioCryst e 62,5 milioni dal rifinanziamento di Evolus.BioPharma Credit ha inoltrein relazione alla transazione Reata, ricevendo un totale di 7,3 milioni di dollari al netto degli oneri legali spese come parte dell'accordo transattivo.