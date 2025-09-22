Borse caute. Piazza Affari corre sola

(Teleborsa) - Bilancio positivo per Piazza Affari
, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'S&P-500
, dopo un'ottava positiva per gli indici americani che hanno raggiunto i massimi storici.
Male il settore automobilistico europeo, dopo che Porsche
ha rinviato i piani per il lancio dei suoi veicoli elettrici
, spingendo il produttore di auto sportive di lusso e la sua casa madre Volkswagen a tagliare le previsioni di profitto per il 2025.
Sul fronte macroeconomico, l'indicatore di fiducia dei consumatori
dell'Eurozona ha mostrato un lieve miglioramento nel mese di settembre.
Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA
, che mostra un rialzo dello 0,22%. L'Oro
continua gli scambi a 3.732 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,27%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,43%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,50%. Tra le principali Borse europee
contrazione moderata per Francoforte
, che soffre un calo dello 0,48%, poco mosso Londra
, che mostra un +0,11%, e sottotono Parigi
che mostra una limatura dello 0,30%.
Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,26%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 45.059 punti.
In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,52%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(0%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Lottomatica
(+3,89%), Leonardo
(+3,77%), STMicroelectronics
(+2,24%) e Generali Assicurazioni
(+2,00%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Stellantis
, che ha archiviato la seduta a -2,62%.
Scivola Amplifon
, con un netto svantaggio del 2,14%.
In rosso Fineco
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,70%.
Deludente Inwit
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Avio
(+7,03%), Technoprobe
(+5,41%), Fincantieri
(+5,38%) e doValue
(+4,77%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Ferragamo
, che ha archiviato la seduta a -3,69%.
Spicca la prestazione negativa di Piaggio
, che scende del 2,57%. LU-VE Group
scende del 2,38%.