Borse caute. Piazza Affari corre sola

(Teleborsa) - Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'S&P-500, dopo un'ottava positiva per gli indici americani che hanno raggiunto i massimi storici.

Male il settore automobilistico europeo, dopo che Porsche ha rinviato i piani per il lancio dei suoi veicoli elettrici, spingendo il produttore di auto sportive di lusso e la sua casa madre Volkswagen a tagliare le previsioni di profitto per il 2025.

Sul fronte macroeconomico, l'indicatore di fiducia dei consumatori dell'Eurozona ha mostrato un lieve miglioramento nel mese di settembre.

Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,22%. L'Oro continua gli scambi a 3.732 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,27%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,43%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,50%.

Tra le principali Borse europee contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,48%, poco mosso Londra, che mostra un +0,11%, e sottotono Parigi che mostra una limatura dello 0,30%.

Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,26%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 45.059 punti.

In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,52%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (0%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Lottomatica (+3,89%), Leonardo (+3,77%), STMicroelectronics (+2,24%) e Generali Assicurazioni (+2,00%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Stellantis, che ha archiviato la seduta a -2,62%.

Scivola Amplifon, con un netto svantaggio del 2,14%.

In rosso Fineco, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,70%.

Deludente Inwit, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Avio (+7,03%), Technoprobe (+5,41%), Fincantieri (+5,38%) e doValue (+4,77%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Ferragamo, che ha archiviato la seduta a -3,69%.

Spicca la prestazione negativa di Piaggio, che scende del 2,57%.

LU-VE Group scende del 2,38%.
