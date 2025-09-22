Borse europee zavorrate dall'automotive. Bene Lottomatica all'ingresso nel FTSE MIB

Eni

(Teleborsa) -. Sul fronte macroeconomico, nel pomeriggio l'attenzione sarà sull'indicatore di fiducia dei consumatori dell'Eurozona per settembre (la fiducia è rimasta bloccata a un livello basso negli ultimi quattro mesi, il che limita la crescita dei consumi privati). A Milano staccano i dividendi, mentreha iniziato oggi le negoziazioni nell'indice FTSE MIB posto di, dopo cheha rinviato i piani per il lancio dei suoi veicoli elettrici, spingendo il produttore di auto sportive di lusso e la sua casa madrea tagliare le previsioni di profitto per il 2025.Tra gli, la banca spagnolaha aumentato la sua offerta perdel 10%, portandola a 3,39 euro per azione, valutando la sua concorrente più piccola a 17 miliardi di euro; BBVA offre ora 1 azione propria per ogni 4,8376 azioni Sabadell), mentre in precedenza aveva offerto 1 azione BBVA per ogni 5,5483 azioni Sabadell e 0,70 euro in contanti.Tra gli, Gran Bretagna, Canada, Australia e Portogallo hanno formalmente riconosciuto domenica lo Stato di Palestina, in una mossa volta a promuovere una soluzione a due stati nel contesto della guerra in corso a Gaza. Inoltre, le recenti violazioni dello spazio da parte di aerei russi in Estonia, Polonia e, più recentemente, nel Mar Baltico, hanno suscitato una risposta tiepida da parte degli Stati Uniti.Per quanto riguarda l', le discussioni tra Stati Uniti e Cina sulle operazioni statunitensi di TikTok sembrano essere progredite, con i funzionari della Casa Bianca che hanno affermato che la cinese ByteDance manterrà un posto nel consiglio di amministrazione, mentre gli americani ne avranno sei. La Casa Bianca ha detto inoltre che un accordo "firmato nei prossimi giorni" metterà l'algoritmo nelle mani degli Stati Uniti, in contrasto con le recenti affermazioni di Pechino secondo cui l'algoritmo rimarrà in mani cinesi.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,174. L', in aumento (+0,71%), raggiunge 3.711,3 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 62,82 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +86 punti base, con ilche si attesta al 3,54%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,37%, senza slancio, che negozia con un -0,02%, eè stabile, riportando un moderato -0,15%.Si muove in ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,47%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,40%, scambiando a 44.756 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,1%); con analoga direzione, sulla parità il(+0,19%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,34%),(+1,36%),(+0,71%),(+0,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,78%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,30%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,12%. Tentenna, che cede lo 0,96%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,13%),(+2,17%),(+2,11%) e(+1,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,28%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,98%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,51%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,49%.