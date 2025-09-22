Borse europee zavorrate dall'automotive. Bene Lottomatica all'ingresso nel FTSE MIB

(Teleborsa) - Seduta negativa per le Borse europee
. Sul fronte macroeconomico, nel pomeriggio l'attenzione sarà sull'indicatore di fiducia dei consumatori dell'Eurozona per settembre (la fiducia è rimasta bloccata a un livello basso negli ultimi quattro mesi, il che limita la crescita dei consumi privati). A Milano staccano i dividendi Eni
e STM
, mentre Lottomatica
ha iniziato oggi le negoziazioni nell'indice FTSE MIB posto di Pirelli
. Male il settore automobilistico europeo
, dopo che Porsche
ha rinviato i piani per il lancio dei suoi veicoli elettrici, spingendo il produttore di auto sportive di lusso e la sua casa madre Volkswagen
a tagliare le previsioni di profitto per il 2025.
Tra gli annunci societari
, la banca spagnola BBVA
ha aumentato la sua offerta per Sabadell
del 10%, portandola a 3,39 euro per azione, valutando la sua concorrente più piccola a 17 miliardi di euro; BBVA offre ora 1 azione propria per ogni 4,8376 azioni Sabadell), mentre in precedenza aveva offerto 1 azione BBVA per ogni 5,5483 azioni Sabadell e 0,70 euro in contanti.
Tra gli sviluppi geopolitici
, Gran Bretagna, Canada, Australia e Portogallo hanno formalmente riconosciuto domenica lo Stato di Palestina, in una mossa volta a promuovere una soluzione a due stati nel contesto della guerra in corso a Gaza. Inoltre, le recenti violazioni dello spazio da parte di aerei russi in Estonia, Polonia e, più recentemente, nel Mar Baltico, hanno suscitato una risposta tiepida da parte degli Stati Uniti.
Per quanto riguarda l'ambito tecnologico e tariffario
, le discussioni tra Stati Uniti e Cina sulle operazioni statunitensi di TikTok sembrano essere progredite, con i funzionari della Casa Bianca che hanno affermato che la cinese ByteDance manterrà un posto nel consiglio di amministrazione, mentre gli americani ne avranno sei. La Casa Bianca ha detto inoltre che un accordo "firmato nei prossimi giorni" metterà l'algoritmo nelle mani degli Stati Uniti, in contrasto con le recenti affermazioni di Pechino secondo cui l'algoritmo rimarrà in mani cinesi.
Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,174. L'Oro
, in aumento (+0,71%), raggiunge 3.711,3 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 62,82 dollari per barile.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si attesta al 3,54%. Tra le principali Borse europee
tentenna Francoforte
, con un modesto ribasso dello 0,37%, senza slancio Londra
, che negozia con un -0,02%, e Parigi
è stabile, riportando un moderato -0,15%.
Si muove in ribasso Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,47%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che perde lo 0,40%, scambiando a 44.756 punti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,1%); con analoga direzione, sulla parità il FTSE Italia Star
(+0,19%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Lottomatica
(+2,34%), Leonardo
(+1,36%), Prysmian
(+0,71%), STMicroelectronics
(+0,66%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Stellantis
, che continua la seduta con -2,78%. Giornata fiacca per Ferrari
, che segna un calo dell'1,30%. Piccola perdita per Banca MPS
, che scambia con un -1,12%. Tentenna Mediobanca
, che cede lo 0,96%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Avio
(+5,13%), Lottomatica
(+2,17%), MFE B
(+2,11%) e Fincantieri
(+1,93%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su OVS
, che ottiene -2,28%. Vendite su Ferragamo
, che registra un ribasso dell'1,98%. Seduta negativa per De' Longhi
, che mostra una perdita dell'1,51%. Sostanzialmente debole Juventus
, che registra una flessione dell'1,49%.