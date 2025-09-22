Canal+, acquisito il controllo effettivo sulla sudafricana MultiChoice Group

Canal+

(Teleborsa) - La franceseha assunto ildella società di pay-TV africanae prevede che la nuova entità sia tra le più grandi aziende di media al mondo, ha dichiarato il suo amministratore delegato."Abbiamo un obiettivo di 50-100 milioni di abbonati per diventare una delle prime cinque aziende di intrattenimento globali al mondo, e forse l'unica non americana", ha dichiarato in un'intervista l'amministratore delegato e presidente del gruppo. "C'è un grande potenziale di crescita in Africa e in altri paesi".L'operazione ha soddisfatto tutte le condizioni sospensive e il Takeover Regulation Panel del Sudafrica rilascerà a breve un certificato di conformità, il che significa che il processo di transazione può iniziare, hanno dichiarato le società in un comunicato lunedì. L'accordo valuta"La strategia di investimento è quella di essere la più ampia possibile", ha affermato Saada, aggiungendo che le due aziende attualmente spendono circa 5 miliardi di euro in contenuti e ben 2 miliardi di euro in tecnologia. L'unione "ci consentirà di investire di più in contenuti e tecnologie locali", ha affermato.La nuova combined entity serviràin Africa, Europa e Asia, con il supporto di una forza lavoro di circa 17.000 dipendenti.