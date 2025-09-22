Demanio, investimenti in crescita: +144% in 3 anni a 3,9 miliardi

(Teleborsa) - Secondo il Rapporto Annuale 2025
dell’Agenzia del Demanio
, presentato alla Camera, negli ultimi tre anni gli investimenti sono aumentati del 144%, raggiungendo i 3,9 miliardi di euro
nel 2024. Parallelamente, gli interventi avviati sono cresciuti dell’11,4%, mentre la razionalizzazione delle locazioni e dei costi di funzionamento ha generato un risparmio per le casse pubbliche di 120 milioni di euro.
Il Rapporto sottolinea il ruolo strategico della rigenerazione urbana
e della sostenibilità
. L’85% degli interventi ha recuperato aree urbane dismesse, restituendole alle comunità, e il 57% ha incluso misure di adattamento climatico. Tutti i progetti sono stati realizzati senza consumo di nuovo suolo e oltre il 40% ha adottato pratiche di recupero sostenibile del territorio. L’approccio ESG
ha permesso inoltre una riduzione del 69% dei consumi energetici primari e una maggiore permeabilità delle superfici riqualificate.
Con oltre 44 mila immobili gestiti, per un valore stimato di 62,8 miliardi di euro
, l’Agenzia punta a consolidare il percorso di valorizzazione attraverso il nuovo Piano Strategico Industriale al 2028
. Il documento prevede il rafforzamento della collaborazione con enti locali, università e investitori privati, oltre all’uso avanzato del Building Information Modeling (BIM) per la gestione digitale del ciclo di vita degli immobili.
"Il nuovo Piano Strategico Industriale proietta gli obiettivi dell’Agenzia al 2028 e prevede l’avanzamento continuo delle attività in termini di sostenibilità, digitalizzazione e innovazione, con il rafforzamento di interventi di riuso dell’immobile pubblico, della stretta collaborazione con gli Enti Locali e delle operazioni di valorizzazione attraverso il mercato", ha dichiarato la Direttrice dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme
. "Il patrimonio immobiliare dello Stato, memoria e identità culturale del cittadino, viene riusato per divenire strumento di sviluppo, per fornire risposte alle nuove istanze della città e attrattività verso i giovani grazie a tecnologia e a digitalizzazione", ha aggiunto.
Tra le iniziative avviate figurano i Piani Città
, strumenti di programmazione urbanistica già attivati in 24 contesti e destinati a crescere fino a 65 entro il 2028. Obiettivo: rigenerazione urbana, transizione ambientale ed energetica, valorizzazione sociale e culturale.