Demanio, investimenti in crescita: +144% in 3 anni a 3,9 miliardi

(Teleborsa) - Secondo ildell’, presentato alla Camera, negli ultimi tre anni gli investimenti sono aumentati del 144%, raggiungendo inel 2024. Parallelamente, gli interventi avviati sono cresciuti dell’11,4%, mentre la razionalizzazione delle locazioni e dei costi di funzionamento ha generato un risparmio per le casse pubbliche di 120 milioni di euro.Il Rapporto sottolinea il ruolo strategico dellae della. L’85% degli interventi ha recuperato aree urbane dismesse, restituendole alle comunità, e il 57% ha incluso misure di adattamento climatico. Tutti i progetti sono stati realizzati senza consumo di nuovo suolo e oltre il 40% ha adottato pratiche di recupero sostenibile del territorio. L’ha permesso inoltre una riduzione del 69% dei consumi energetici primari e una maggiore permeabilità delle superfici riqualificate.Con oltre 44 mila immobili gestiti, per un valore stimato di, l’Agenzia punta a consolidare il percorso di valorizzazione attraverso il nuovo. Il documento prevede il rafforzamento della collaborazione con enti locali, università e investitori privati, oltre all’uso avanzato del Building Information Modeling (BIM) per la gestione digitale del ciclo di vita degli immobili."Il nuovo Piano Strategico Industriale proietta gli obiettivi dell’Agenzia al 2028 e prevede l’avanzamento continuo delle attività in termini di sostenibilità, digitalizzazione e innovazione, con il rafforzamento di interventi di riuso dell’immobile pubblico, della stretta collaborazione con gli Enti Locali e delle operazioni di valorizzazione attraverso il mercato", ha dichiarato la Direttrice dell’Agenzia del Demanio,. "Il patrimonio immobiliare dello Stato, memoria e identità culturale del cittadino, viene riusato per divenire strumento di sviluppo, per fornire risposte alle nuove istanze della città e attrattività verso i giovani grazie a tecnologia e a digitalizzazione", ha aggiunto.Tra le iniziative avviate figurano i, strumenti di programmazione urbanistica già attivati in 24 contesti e destinati a crescere fino a 65 entro il 2028. Obiettivo: rigenerazione urbana, transizione ambientale ed energetica, valorizzazione sociale e culturale.