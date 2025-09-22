Dexelance, acquistate 12.003 azioni proprie

Dexelance

Gruppo dell'arredamento di alta gamma

(Teleborsa) -, gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento, ha comunicato di avertra il 15 e il 19 settembre 2025, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente(pari allo 0,045% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 6,2445 euro per unpari aA seguito delle operazioni finora effettuate, al 19 settembre Dexelance deteneva 418.684 azioni proprie, pari all'1,555% del capitale sociale.In Borsa, intanto, migliora l'andamento del, che si attesta a 6,4 euro, con un aumento dell'1,27%.