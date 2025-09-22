Milano 17:35
Generali, acquistate oltre 1,5 milioni di azioni proprie

Generali, acquistate oltre 1,5 milioni di azioni proprie
(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato di avere acquistato, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 15 al 19 settembre 2025, complessivamente 1.546.853 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 32,81 euro, per un controvalore pari a 50.752.948,19 euro.

A seguito degli acquisti effettuati, al 19 settembre la Società e le sue controllate detengono 39.730.982 azioni proprie, pari al 2,56% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, seduta positiva per la Compagnia assicurativa, che avanza bene e porta a casa un +2%.





