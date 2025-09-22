Generali, acquistate oltre 1,5 milioni di azioni proprie

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali
ha comunicato di avere acquistato
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 15 al 19 settembre 2025, complessivamente 1.546.853 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 32,81 euro, per un controvalore
pari a 50.752.948,19 euro
.
A seguito degli acquisti effettuati, al 19 settembre la Società e le sue controllate detengono 39.730.982 azioni proprie, pari al 2,56% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, seduta positiva per la Compagnia assicurativa
, che avanza bene e porta a casa un +2%.