Generali, acquistate oltre 1,5 milioni di azioni proprie

Assicurazioni Generali

Compagnia assicurativa

(Teleborsa) -ha comunicato di avere, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 15 al 19 settembre 2025, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 32,81 euro, per unpari aA seguito degli acquisti effettuati, al 19 settembre la Società e le sue controllate detengono 39.730.982 azioni proprie, pari al 2,56% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, seduta positiva per la, che avanza bene e porta a casa un +2%.